Der 7. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte reichlich Dramatik zu bieten: späte Ausgleichstreffer, hart erkämpfte Auswärtssiege und ein neuer Tabellenführer. Vorwärts Nordhorn II setzte sich mit einem klaren Heimerfolg an die Spitze, während Union Lohne in letzter Minute den Sieg aus der Hand gab. Im Tabellenkeller meldete sich der SV Bad Bentheim eindrucksvoll zurück und feierte den ersten Dreier der Saison. Dagegen verpasste Sparta Werlte trotz zweier Führungen den Befreiungsschlag, während Freren seine starke Moral unter Beweis stellte.

Union Lohne musste sich im Heimspiel gegen den formstarken VfL Weiße Elf Nordhorn trotz früher Führung mit einem 1:1 begnügen. Rendi Kildau brachte die Gastgeber per Elfmeter in der 20. Minute in Front, weitere Chancen durch Tengen und Klaas blieben ungenutzt. Nach der Pause änderte ein Platzverweis gegen Klaas (66.) die Statik des Spiels – Nordhorn drängte nun auf den Ausgleich und scheiterte zweimal am Aluminium. In der 95. Minute war es schließlich Linus Zare Isfahani, der den Gästen den späten Punkt rettete. Lohne bleibt zwar zuhause ungeschlagen, verpasst aber den Sprung nach oben, während Nordhorn seine Serie mit einem moralisch wertvollen Remis fortsetzt.

Schwefingens Coach Daniel Vehring sah das erwartete harte Auswärtsspiel in Langen, in dem seine Mannschaft zwar einzige Chancen ausließ, insgesamt aber eine verdiente Niederlage hinnehmen musste – „Ja, das war das wie zu erwarten schwierige Auswärtsspiel in Langen. Diesmal verlief der Spielverlauf nicht in unsere Richtung, wir hatten hatten die zwei, drei Torchancen, um in Führung zu gehen. Dann spielt Langen nach einem Standard von uns einen Konter super aus und geht in Führung. Und von da an wurde es dann so, dass sie eigentlich mit der Spielzeit immer mehr noch besser in die Zweikämpfe gekommen sind, überall einen Fuß und Körper dazwischen hatten und schlussendlich natürlich auch verdient dieses Heimspiel gewinnen. Wir wollten genau das verhindern und mit ein bisschen mehr Spielglück in der ersten Halbzeit hätte es passieren können, heute nicht. Das muss man aber auch anerkennen, hier ist es halt ein schwieriges Auswärtsspiel. Die Welt geht davon für uns nicht unter. Und jetzt gilt es halt, sich zu sammeln und nächsten Sonntag gegen Lohne neu anzugreifen.", so Vehring.

Am Sonntag traf die Reserve des SC Spelle-Venhaus auf Borussia Neuenhaus. Beide Teams waren punktgleich mit neun Zählern gestartet und hofften, mit einem Sieg näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Über weite Strecken sah Neuenhaus wie der sichere Gewinner aus, doch in der Schlussminute gelang Spelle-Venhaus noch der späte Ausgleich zum 1:1. Neuenhaus-Coach Steffen Wolf ist trotz des späten Ausgleichs stolz auf seine Mannschaft und zieht das Positive aus der Partie – „Wir haben heute gegen ein spielerisch starkes Spelle ein richtig gutes Spiel gemacht - Kompliment an meine Mannschaft. Leider holt uns am Ende eine mangelnde Chancenverwertung ein. Wir können den Sack im ersten Durchgang schon zu machen. Das rächt sich dann in der 97. Minute. Hervorheben muss man heute zum einen Leon Remie, der ein Wahnsinnsspiel für uns gemacht hat, zum anderen Henrik Scholte-Wassink, der unsere beiden Keeper vertreten hat und absolut fehlerfrei geblieben ist. Wir nehmen diese spielerisch und kämpferisch starke Leistung mit für die kommenden Aufgaben.“

Der SV Vorwärts II hat sich mit einem klaren 4:0-Heimerfolg gegen Olympia Laxten an die Tabellenspitze der Bezirksliga Weser-Ems gesetzt. Bereits nach sechs Minuten gingen die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor der Gäste in Führung. Kurz vor der Pause schwächte sich Laxten zusätzlich mit einer Roten Karte. Nach dem Seitenwechsel spielte Vorwärts die Überzahl konsequent aus: Luca Rakers köpfte in der 56. Minute zum 2:0 ein, ehe ein weiteres Eigentor (84.) und der späte Treffer von Koray Yesilkaya (89.) den deutlichen Endstand herstellten. Durch den Sieg übernimmt die Buitkamp-Elf Platz eins und reist nun mit viel Selbstvertrauen zum nächsten Spiel nach Bad Bentheim.

Der SV Bad Bentheim hat beim VfL Emslage einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg gefeiert. Zunächst lief alles nach bekanntem Muster: Kepplin brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, ehe Timo Lüken kurz vor und direkt nach der Pause mit einem Doppelschlag das Spiel drehte. Doch diesmal schlug Bentheim zurück – erneut Kepplin glich nur fünf Minuten später aus (55.). In der Nachspielzeit sorgte Kues schließlich für den umjubelten Siegtreffer (90.+2), während Emslage mit einer Gelb-Roten Karte haderte. Mit dem ersten Dreier seit Mai gibt Bentheim die rote Laterne an Veldhausen ab und rückt wieder an die Nichtabstiegsplätze heran. Statt Frust herrschte diesmal pure Erleichterung – ein Sieg ohne Glanz, aber mit großer Bedeutung, fast schon wie ein kleiner Befreiungsschlag.