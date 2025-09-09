Bad Bentheim empfängt im Krisentreffen Alemannia Salzbergen

So richtig erklären kann sich den Fehlstart von Bad Bentheim wohl keiner wirklich. Zwar war davon auszugehen, dass nach einem Abstieg aus der Landesliga ein „Neustart" in der Bezirksliga ungemütlich werden dürfte und das Einfinden Zeit benötigt, doch so langsam kann man schon fast nicht mehr vom Ligabeginn sprechen, wenn bereits der sechste Spieltag absolviert wurde. Am vergangenen Wochenende gab es gegen den Aufsteiger Sparta Werlte den nächsten Rückschlag, als der SVB vor heimische Kulisse mit 0:4 verlor. Nichtsdestotrotz ist die Qualität von Bad Bentheim unumstritten, was auch Union Lohne Trainer Dennis Brode vor deren Partie gegen Bentheim erwähnte – „Der Großteil der Spieler von Bad Bentheim sind schon sehr lange zusammen, deswegen kann man sagen, dass sie eigentlich immer eingespielt sind. Zwar haben sie noch nicht in die Spur gefunden, aber ich bin mir sicher, dass sie am Ende des Tages trotzdem weiter oben in der Tabelle stehen werden als bisher. Die Mannschaft hat eine gute Qualität.", so Brode damals. (Endstand: 3:1 für Lohne). Die große Chance auf den ersten und vielleicht erlösenden Sieg gibt es nun also gegen Alemannia Salzbergen. Der Neuntplatzierte der Vorsaison kann sich aktuell auch noch nicht mit Ruhm bekleckern – der einzige Dreier wurde am ersten Spieltag gegen Olympia Laxten eingefahren, seitdem wartet die Mannschaft von Andre Meiners vergebens auf Punkte. Ein 0:4 musste auch Salzbergen am Wochenende hinnehmen – allerdings auswärts in Alteningen. Fakt ist: beide Mannschaften hatten sich vor der Saison nicht in dieser Tabellenregion eingeordnet und wollen auch schnellstmöglich dort raus. Eine Favoritenrolle ist schlichtweg nicht zu vergeben, die Zuschauer dürfen sich aber auf einen heißen Bezirksliga-Fight unter Flutlicht freuen.

Anpfiff ist dann am Mittwochabend um 20:00 Uhr in Bad Bentheim.