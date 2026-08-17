Bad Bentheim dreht nach der Pause auf und bezwingt Altenlingen

Dabei deutete zunächst wenig auf einen erfolgreichen Nachmittag für die Gastgeber hin. Bad Bentheim fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel und hatte mit dem druckvollen Auftritt der Gäste zu kämpfen. Altenlingen erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten und hätte nach Einschätzung von Sackbrook durchaus mit einer 3:1-Führung in die Pause gehen können.

Die Leistungssteigerung schlug sich auch auf der Anzeigetafel nieder. Bad Bentheim nutzte seine Möglichkeiten und setzte sich am Ende mit 4:2 durch. Für Sackbrook war es angesichts der ersten Halbzeit ein hart erkämpfter Erfolg, der aufgrund des deutlichen Übergewichts und der Vielzahl an Chancen nach dem Seitenwechsel jedoch nicht unverdient ausfiel.

Die Halbzeitpause wurde damit zur entscheidenden Zäsur. Bad Bentheim stellte sich neu auf, kam deutlich verbessert aus der Kabine und entwickelte nun selbst erheblichen Druck. Die Gastgeber erspielten sich zahlreiche Torchancen und übernahmen zunehmend die Kontrolle über die Partie. Was in den ersten 45 Minuten noch gefehlt hatte, war nun plötzlich vorhanden: Intensität, Zielstrebigkeit und deutlich mehr Gefahr im letzten Drittel.

Damit sammelt Bad Bentheim nach dem 2:1 gegen Veldhausen und dem 0:0 bei Bokeloh bereits den zweiten Saisonsieg und steht nach drei Spielen mit vier Punkten auf Rang sieben. Altenlingen bleibt trotz der Niederlage mit sechs Punkten auf Platz vier und hat weiterhin einen starken Saisonstart vorzuweisen.

Für Bad Bentheim war der Erfolg vor allem mit Blick auf die Reaktion nach dem Rückschlag in Veldhausen wichtig. Die Mannschaft zeigte, dass sie auch nach einem schwachen ersten Durchgang in der Lage ist, eine Partie zu drehen und über eine starke zweite Halbzeit noch auf die Siegerstraße einzubiegen.

Altenlingen bereits am Donnerstag wieder gefordert

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt dem ASV Altenlingen nicht. Bereits am Donnerstag, 20. August, steht das nächste Spiel auf dem Programm. Dann empfängt Altenlingen den SV Veldhausen 07. Nach der Niederlage in Bad Bentheim soll dort möglichst schnell die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingen.

Bad Bentheim muss dagegen bis Sonntag warten. Am 23. August gastiert die Mannschaft bei SF Schwefingen. Der Gegner steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt da und hat ein Torverhältnis von 2:8. Für Bad Bentheim bietet sich damit die Gelegenheit, den Aufwärtstrend zu bestätigen und sich weiter im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen.