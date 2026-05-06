Bad Bentheim dreht nach dem 2:2 auf und schießt Laxten ab

– Foto: Voigt

Der SV Bad Bentheim hat am Sonntag einen torreichen Heimsieg gefeiert und den SV Olympia Laxten mit 6:2 bezwungen. Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde kippte die Partie in der Schlussphase deutlich zugunsten der Gastgeber, bei denen Timo Kepplin mit einem Hattrick zum Mann des Tages wurde.

Bei angenehmen Temperaturen erwischte der SV Bad Bentheim den besseren Start. Florian Verwold brachte die Gastgeber in der 21. Minute mit seinem ersten Saisontor in Führung, nachdem Lars Brüning die Vorlage geliefert hatte. Laxten ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Jonas Goldschmidt traf in der 40. Minute zum 1:1.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst offen. Bad Bentheim legte in der 62. Minute erneut vor, als Joker Timo Kepplin nur eine Minute nach seiner Einwechslung zum 2:1 einschob. Doch Olympia Laxten antwortete noch einmal: Jakob Weber verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2.

Kepplin läutet den Torreigen ein

Das Remis hielt allerdings nur kurz. Bereits drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Jonas Kotte die Gastgeber wieder in Front. Damit war der Widerstand der Gäste zunehmend gebrochen.

In der Schlussphase spielte sich Bad Bentheim dann in einen echten Torrausch. Kepplin erhöhte in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 4:2, ehe Mathis Vennekate fünf Minuten vor Schluss das fünfte Tor nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Kepplin in der 89. Minute, der mit seinem dritten Treffer den lupenreinen Hattrick perfekt machte.

Sechs Tore und gefestigtes Mittelfeld

Mit dem 6:2-Endstand untermauerte der SV Bad Bentheim seinen gefestigten Mittelfeldplatz und darf den Blick weiter nach oben richten. Vor 1.961 interessierten Zuschauern entwickelte sich nach zwischenzeitlichem Gleichstand eine Partie, die vor allem in den letzten 20 Minuten klar an die Gastgeber ging.

Für den SV Olympia Laxten blieb nach zweimaligem Ausgleich am Ende eine deutliche Niederlage in einer Partie, die lange Zeit deutlich enger aussah.

➡️ Ein paar Tore aus Bad Bentheim