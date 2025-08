Bad Bellinger Gegner am Ende nur noch zu siebt

Der TuS Binzen, FC Bad Bellingen und FC Zell ziehen in die erste Hauptrunde des Verbandspokals ein. Ereignisreich war der Bellinger Sieg.

Unter dem Strich stand ein standesgemäßer 6:2-Erfolg des FC Bad Bellingen, der als Landesligist beim Freiburger Bezirksligisten Heitersheim scheinbar nichts hatte anbrennen lassen und seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wurde. Doch hinter dem klaren Ergebnis verbarg sich ein ereignisreiches Geschehen: Mit 2:0 führten die Gäste nach Treffern von Besnik Shala (18.) und Antonio Prete (21.); nach Patrick Müllers Anschlusstreffer (36.) ging es mit 2:1 in die Halbzeitpause.

Kurz nach dem Wechsel begann es dann, turbulent zu werden. Zunächst handelten sich die Heitersheimer ihre erste Rote Karte ein (54.), in der Nachspielzeit kam zweimal Gelb-Rot (90.+2, 90.+5) dazu – und doch glichen die Gastgeber noch aus: 2:2 hieß es nach Bilal Diranis Strafstoß zum Ausgleich (90.+2), und so mussten die Bad Bellinger in die Verlängerung.

