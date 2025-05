Bad Bellingen schickt SV Mundingen mit 4:1 nach Hause

Der FSV Rot-Weiß Stegen hat mit dem 2:1-Auswärtssieg beim FV Lörrach-Brombach für eine Überraschung gesorgt. Aus Sicht des VfR Bad Bellingen, der mit den Dreisamtälern um den Nichtabstiegsplatz zwölf konkurriert, freilich eine unangenehme Überraschung. Das Team von Marvin und Robert Riede hat weiter einen Rückstand von fünf Punkten zu Rang zwölf und muss in den letzten zwei Saisonspielen gegen den designierten Vizemeister SV 08 Laufenburg und den drittplatzierten Bahlinger SC II gewinnen. Die Aufgaben der Stegener – Rheinfelden und Wyhl – nehmen sich zumindest auf dem Papier einfacher aus.

„Das Ergebnis geht in Ordnung – auch in der Höhe“, musste Karsten Bickel, der Trainer des SV Mundingen, einräumen. „Wir wollten die Qualifikation für den Südbadischen Vereinspokal fix machen, aber wir haben viel Chancenwucher betrieben und sind an einem guten Torhüter (Oguz Ozan) gescheitert.“ Die Gäste hatten Mühe, in die Partie zu finden, was von den Hochrheinern clever genutzt wurde. Zwischen der achten und der 23. Minute netzten Tim Schillinger, Adrian Mouttet und Mike Muser ein. „Ruckzuck stand es 0:3 – da stehst du auf dem Platz, guckst dumm und fragst dich, wie das passieren konnte“, fasste Bickel die Gefühlslage zusammen. Kurz vor der Pause hielt Elia Worm mit dem 1:3 die Hoffnung auf eine Wende am Leben, aber letztlich fehlte den Mundingern „diesmal die Abgezocktheit“, so der Coach. „Die Jungs haben nie aufgegeben, aber es war einfach ein gebrauchter Tag.“