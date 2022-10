Bad Bellingen muss sich mit 2:2 begnügen - Waldshut schockt Hochrhein Im Topspiel siegt der VfB mit 7:1 +++ Bad Bellingen und Wehr-Brennet spielen Remis +++ Erster Zähler für Schlusslicht Weilheim

Im Spitzenspiel wies der VfB Waldshut den FC Hochrhein in die Schranken und feierte einen Kantersieg. Laufenburg und Schönau fuhren wichtige Auswärtssiege ein, während Tabellenführer Tiengen sich weiterhin keine Blöße gibt. Eine Premiere gab es beim FC Rot-Weiß Weilheim zu feiern, der seinen ersten Punkt in dieser Spielzeit ergatterte.

Das Kellerduell fand keinen Sieger. Dabei waren die Gäste den drei Punkten durchaus näher. Fünf Minuten vor dem Abpfiff scheiterte Giro Di Feo mit einem Strafstoss an Weilheims Keeper Matthias Kaiser. In Weilheim freute man sich über den Zähler. "Aufgrund der Umstände mit dem vergebenen Elfmeter sind wir froh über den ersten Punkt. Wir hoffen, dass es jetzt aufwärts geht", sagte Weilheims Trainer Felix Müller. Hertens sportlicher Leiter Justin Petretta war nach dem 0:0 bei Schlusslicht Weilheim weniger zufrieden: "Wenn man halt die Chancen nicht verwertet, braucht man sich nicht zu wundern."

Da war durchaus mehr drin für die Hausherren, die insgesamt drei Mal am Aluminium scheiterten. Nach drei Auswärtsniederlagen feierten die Nullachter ihren ersten Dreier auf fremden Geläuf. Gabriel Dittmar stellte dabei vor der Pause mit seinen beiden Toren die Weichen auf Sieg, zeigten sich vor dem Bucher Gehäuse äußerst effizient. Dies fehlte den Gastgebern, die trotz aussichtsreicher Chancen nichts Zählbares mehr verwerten konnten. "Wir haben viel Arbeit in diesen Sieg reingesteckt. Ich finde, er war auch nicht unverdient", kommentierte Thomas Scherzinger, Trainer des SV 08 Laufenburg, den 2:1-Sieg beim SV Buch. "Eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Nur eben das Tor nicht getroffen," fasste sein Gegenüber Daniel Pietzke das 1:2 zusammen.

Eigentlich schien der sechste Sieg in Folge nur noch Formsache für die Gastgeber zu sein, zumal Schönau auswärts noch nicht überzeugte. Es kam aber ganz anders. Spielerisch waren die Wittlinger besser, aber mit einer stabilen Abwehrleistung wurden die einheimischen Stürmer immer wieder vor Probleme gestellt. Die Wiesentäler nutzten ihre wenige Chancen konsequent. Überragend auf FCS-Seite agierte Torhüter Georg Philipp, der mehrmals in höchster Not rettete. "Das war einfach eine schlechte Leistung, auch wenn wir spielerisch überlegen waren. Aber Schönau wollte den Sieg", so Fabio Muto, Coach des FC

Wittlingen nach dem 2:3. "Man sieht einfach, was man im Kollektiv alles schaffen kann. Endlich haben wir unseren ersten Auswärtssieg", freute sich Schönaus Trainer Christian Lais

über den Dreier.

Tore: 0:1 I. Demirci (3.), 1:1 Streule (13./FE), 1:2 Hesselbarth (59.),

1:3 Guschel (62.), 2:3 Glattacker (90.).