Bad Abbachs »zweite Chance« – Lam muss weit reisen Landesliga Mitte, Nachholspiele am Dienstag: Sigl-Crew steht in Dingolfing vor einer hohen Hürde +++ Osserbuam wollen in Vornbach nicht leer ausgehen von Florian Würthele · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Bad Abbach tritt die Reise nach Dingolfing ohne Co-Spielertrainer Philip Bockes an. – Foto: Harry Rindler

In der Landesliga Mitte stehen am Dienstagabend zwei Nachholpartien auf dem Programm. Der TSV Bad Abbach tritt zum zweiten Mal binnen weniger Wochen die Reise nach Dingolfing an. Bei der Erstaustragung wurde das Spiel wegen eines aufziehenden Gewitters abgebrochen. Der FCD zählt diese Saison zu den Meisterkandidaten, weshalb die Trauben für die Abbacher hoch hängen. Allerdings konnte das Sigl-Ensemble mit dem jüngsten 3:0-Heimsieg gegen Kareth Selbstvertrauen tanken.



Vor einer weiten Auswärtsreise steht die SpVgg Lam. Die „Osserbuam“ müssen bei der DJK Vornbach Farbe bekennen. Zuletzt gaben die Mannen von Trainer Lorenz Kowalski in Bad Kötzting einen sicher geglaubten Derby-Dreier noch aus der Hand (Endstand 3:3), und reisen dementsprechend mit einer Portion Wut im Bauch an die österreichische Grenze.

Morgen, 18:15 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Bad Abbach Bad Abbach 18:15 PUSH



Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): „Es ist bereits unser achtes Spiel innerhalb von nicht einmal vier Wochen. Das geht an die Substanz- trotzdem nehmen wir die Situation an. Die Jungs werden wieder versuchen, ans Limit zu gehen. Die Niederlage in Straubing wollen wir daheim gegen einen sehr guten Gegner wettmachen und ein ordentliches Spiel machen. Bad Abbach hat ein starkes Niveau, das wissen wir. Trotzdem wollen wir das Spiel an uns ziehen, ein intensives Heimspiel abliefern und uns anschließend ein paar Tage durchschnaufen, bevor die nächsten Englischen Wochen warten.“



Personalien: Coach Thomas Seidl weilt ebenso wie Fabian Prebeck-Sanchez im Urlaub. Denis Heinz und Louis Tournier sind verletzungsbedingt keine Optionen. Ob der in den beiden vergangenen Partien wegen muskulärer Probleme nicht zum Einsatz gekommene Ben Kouame wieder fit ist, entscheidet sich erst kurzfristig.





Simon Sigl (Trainer Simon Sigl): „Wenn man so will, bekommen wir mit dem Nachholspiel gegen Dingolfing eine zweite Chance. Beim Abbruch lagen wir nach 30 Minuten mit 0:1 zurück und haben gesehen, wie konsequent Dingolfing Fehler bestraft und welche Qualität diese Mannschaft hat. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir absolut in der Lage sind, mitzuhalten. Für mich ist entscheidend, dass wir wieder an unsere 100 Prozent kommen. Dann schauen wir, was damit möglich ist.“



Personalien: Flügelflitzer und Co-Spielertrainer Philip Bockes hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ansonsten bleibt alles beim Alten.













Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Im Heimspiel gegen Lam ist die Mannschaft gefordert, den gleichen Einsatz und die gleiche Moral wie gegen Amberg zu zeigen. Gelingt das, dann traue ich uns durchaus zu, auch gegen einen Top-Gegner wie Lam zu punkten.“



Personalien: Die Lage spitzt sich immer mehr zu, da sich nun auch noch Mittelstürmer Thomas Pfandl in den Urlaub verabschiedet hat. Fabian Kreilinger und Alexandros Hatjissavas sind gesperrt. Hinzu kommen die bereits länger fehlenden Kräfte Thomas Schopf, Severin Rost und Florian Ruhhammer. Im DJK-Lager hofft man, dass zumindest Lucas Stallmeier und Quirin Bruckbauer rechtzeitig fit werden.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Die Vorzeichen mit einer sehr weiten Auswärtsfahrt zu einem heimstarken Gegner könnten besser sein. Dennoch möchten wir aber nicht leer ausgehen.“



Personalien: Lukas Pritzl und Luca Schmid haben sich beim Derby in Bad Kötzting verletzt und können nicht auflaufen. Auf der Kippe stehen zudem der grippekranke Niklas Maimer sowie der an der Ferse verletzte Matthias Müller.