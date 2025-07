In Bad Abbach hat Simon Sigl das Traineramt von Sepp Schuderer übernommen. – Foto: Felix Schmautz

Bad Abbach will mit Sieg starten – Unmut über Gegnerauswahl Der Aufsteiger bestreitet am Freitag das Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte gegen den 1. FC Passau Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Bad Abbach FC Passau

Beim TSV Bad Abbach fiebert man dem ersten Landesliga-Spiel seit 1153 Tagen entgegen. Nach dreijähriger Abstinenz schaffte man als Meister der Bezirksliga Süd die Rückkehr. In der neuen Saison will die blutjunge Mannschaft den ein oder anderen „Großen“ ärgern. Die Freude war riesengroß, als man vom Verband mitgeteilt bekam, das man das diesjährige Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte ausrichten darf. Zu einem Lokalduell kommt es hier allerdings nicht. Stattdessen gastiert am morgigen Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) der 1. FC Passau auf der Abbacher Freizeitinsel.

„Ich traue mich schon aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen: Wenn man so ein Eröffnungsspiel kriegt, freut man sich erstmal. Bei der Einteilung sollte man allerdings bedenken, dass ein Derby eine ganz andere Geschichte wäre, als wenn am Freitagabend der FC Passau hier spielt. Noch dazu spielt zeitgleich in der Nähe der FC Thalmassing im Pokal gegen die DJK Vilzing. Eine sehr unglückliche Paarung. Mit der Wertigkeit von Passau hat das aber natürlich nichts zu tun“, ärgert sich Bad Abbachs Sportlicher Leiter und Ex-Trainer Sepp Schuderer über die Gegnerauswahl.



Nichtsdestotrotz freut sich der Wiederaufsteiger sehr auf das Match – und auf alles, was danach kommt. Schuderer schätzt die Passauer Mannschaft deutlich stärker ein als noch in der Vorsaison (Platz 14): „Passau ist für mich ein Anwärter zumindest für die Top Sechs. Welche Spieler sie geholt haben, hat mir sehr imponiert. Darunter einen ungarischen Zweitliga-Spieler und zwei Spieler aus Schalding“, so Schuderer, der Passaus neuen Co-Spielertrainer Walter Kirschner selbst in Donaustauf coachte. „Für uns ist der Gegner natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nicht, wie sie drauf sind. Aber wenn ich mir die Spielernamen und deren Vita anschaue, dann sind wir in Habachtstellung.“









Der 67-Jährige, der sich mit der Abbacher Mannschaft in den nächsten Spielzeiten tabellarisch peu à peu nach oben arbeiten möchte, nennt aber ein klares Ziel: „Ein Auftaktsieg wäre natürlich Gold wert. Dieses Ziel, mit einem Sieg in die Landesliga zu starten, wollen wir auch unbedingt angehen – noch dazu vor heimischen Publikum.“



Für dieses Vorhaben stehen dem neuen TSV-Trainer Simon Sigl mehrere Leistungsträger nicht zur Verfügung. Allen voran Torwart und Kapitän Fabian Fuchs, der sich in der Vorbereitung einen Muskelfaserriss zugezogen hat und länger ausfällt. Der neuverpflichtete Yannick Rakiecki – bereits mit Landesliga-Erfahrung ausgestattet – dürfte zwischen die Pfosten rücken. „Zum Glück haben wir auf der Torwartposition personell etwas gemacht, darüber sind wir froh“, sagt Schuderer. Ansonsten schenkte man der Aufstiegsmannschaft vollumfänglich das Vertrauen. „Wir haben auf dem Transfermarkt bewusst nichts gemacht.“ Neben Fuchs müssen aktuell Max Legler (Bänderanriss) und Tobias Pauli (Muskelfaserriss) ersetzt werden. Mittelfeldmann Tim Pillmeier ist weiter langzeitverletzt. Den Landesliga-Auftakt verpassen außerdem Tim Poschenrieder und Sebastian Pfann wegen Urlaub bzw. Beruf. Abschließend nennt Sepp Schuderer noch seinen Meister-Tipp: „Die SpVgg Landshut ist auf jeden Fall der Top-Favorit.“