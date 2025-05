Sepp Schuderer übergibt den TSV Bad Abbach als Landesligist an seinen Trainer-Nachfolger Simon Sigl – Foto: Florian Würthele

Bad Abbach: »Nicht angst und bange vor der Landesliga« Im dritten Bezirksliga-Jahr schafft der TSV unter Trainer Sepp Schuderer die Rückkehr auf die höherklassige Bühne

Der „Drei-Jahres-Plan“ von Sepp Schuderer ist aufgegangen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga übernahm die Trainer-Ikone im Jahr 2022 beim TSV Bad Abbach das Ruder. Von Vornherein war es Schuderers Ziel, die deutlich verjüngte und einheimischere Mannschaft sukzessive weiterzuentwickeln. Um früher oder später wieder ans Tor zur Landesliga zu klopfen. Das klappte. Jetzt, drei Jahre später, sind die Kicker von der Freizeitinsel als Meister der Bezirksliga Süd zurück. Am Tag nach dem Titelgewinn sprach Schuderer mit uns über diese Spielzeit und seinen anstehenden Wechsel von der Trainerbank in die sportliche Leitung des TSV.

Bevor die Party auf dem Hainsackerer Sportgelände und später im TSV-Sportheim steigen konnte, musste am Sonntag ein hartes Stück Arbeit verrichtet werden. Die SpVgg Hainsacker entpuppte sich als der erwartet hartnäckige und gut organisierte Gegner. Letztendlich sollten den Abbachern zwei Kopfballtore nach ruhenden Bällen zum 2:0-Sieg und der damit verbundenen Meisterschaft reichen. „Wir hatten in dieser Saison zuvor nie ein Spiel durch Standards gewonnen. Umso mehr hat es mich überrascht, dass wir in so einem wichtigen Spiel zwei Standardtore geschossen haben. Das war richtig gut“, berichtet Schuderer am Montag. Überrascht war er auch darüber, „wie sehr Hainsacker uns sowohl im taktischen als auch im athletischen Bereich das Leben schwergemacht hat“. Dennoch sei der 21. Sieg im 29. Saisonspiel verdient gewesen. „Wir zeigten Mentalität und Bereitschaft, konnten von der Bank gut nachlegen.“



Monatelang lieferte sich Schuderers Mannschaft ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Tegernheim. Ein durchaus glückliches 1:1-Unentschieden im Rückspiel sollte den Weg zum Titel ebnen. Denn dadurch wurde der Direktvergleich mit Tegernheim gewonnen. Überhaupt leistete sich Bad Abbach seit dem ersten Spieltag kaum Ausrutscher, verlor nur drei Spiele.



Sepp Schuderer zeigt sich erleichtert, am letzten Spieltag nicht noch zittern zu müssen. „Wir sind richtig froh, das erreicht zu haben, was wir uns in den letzten drei Jahren erarbeitet haben. Nach den Plätzen 8 und 3 in den Vorsaisons folgte nun der Lohn“, sagt der 68-Jährige zum Titelgewinn. Warum man das Rennen gegen Tegernheim für sich entschieden hat? „Ich würde sagen, dass wir über die gesamte Saison hinweg die fittere Mannschaft waren. Wir trainieren dreimal die Woche, waren körperlich fit“, antwortet Schuderer, dem man seinen Stolz auf die junge Mannschaft und deren Entwicklung anmerkt: „Vor allem im letzten haben Jahr haben die jungen Spieler unwahrscheinlich dazugelernt und nochmal einen Schub gemacht. Im technisch-taktischen Bereich sind sie richtig gewachsen. Deswegen ist mit nicht angst und bange, dass wir in der Landesliga keine gute Rolle spielen werden.“







Am Sonntagabend wurde im und am Sportheim kräftig gefeiert. – Foto: TSV Bad Abbach





Freilich, in seiner langen Trainerlaufbahn hat Schuderer viel erlebt und gesehen vom höherklassigen Amateurfußball. Dennoch ist diese Bezirksliga-Meisterschaft mit dem TSV Bad Abbach etwas Besonderes für den Pensionisten, der der kommenden Saison in der Landesliga Mitte schon jetzt mit Vorfreude entgegenblickt: „Ich freue mich am meisten darüber, dass die jungen Spieler nochmal eine Klasse höher gefordert sein werden. Nach drei Bezirksliga-Jahren tun uns neue Vereine, neue Stadien und neue Herausforderungen gut, an den die Spieler wachsen können und wo wir zeigen können, wie weit wir schon sind.“



Dass der Klassenerhalt kein Selbstläufer werden wird, weiß Schuderer natürlich. „Die Qualität ist in der Landesliga nochmal eine andere. Natürlich glaube ich, dass das eine schwere Aufgabe für uns wird. Trotzdem bin ich überzeugt, dass die Mannschaft es gut meistern wird.“ Einen Schwung an Neuverpflichtungen wird es nicht geben an der Abbacher Freizeitinsel. „Wir brauchen nicht viele Neuzugänge, im Gegenteil: Wir haben viele junge Spieler, die Mannschaft bleibt zusammen, der Verein ist gut aufgestellt.“ Bald ist der neue Kunstrasenplatz bespielbar.



Trotz allem hat sich Sepp Schuderer entschlossen, den Staffelstab in jüngere Hände zu geben. Bekanntlich übernimmt Simon Sigl, langjähriger Leistungsträger des TSV und bisheriger Spielertrainer der Zweiten, das Traineramt beim Landesliga-Rückkehrer. Der Meister-Trainer bleibt dem Verein jedoch erhalten, er tritt in den Hintergrund und wird Sportlicher Leiter. Zu diesem Tapetenwechsel äußert sich Schuderer wie folgt: „Vielleicht hätte ich noch die ein oder andere Saison als Trainer machen können. Jedoch glaube ich, dass der Zeitpunkt für den Wechsel jetzt optimal ist. Für mich war wichtig, dass ich mit mir selbst im Reinen bin, dass die Zeit für eine neue Aufgabe gekommen ist. Der Aufstieg ist mit Sicherheit ein Grund, warum das schon so früh vonstatten geht. Nun gibt es nach drei Jahren die Möglichkeit, mit einem jungen Trainer einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.“