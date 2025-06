Bad Abbach: Lücke im Tor gestopft & Schuderers klare Vision

Schuderer übergab den Staffelstab an Simon Sigl. Abbachs neuer Cheftrainer hat Stallgeruch und war die Wunschlösung der Verantwortlichen. Bis dato zeichnete der 34-Jährige als Spielertrainer der zweiten Mannschaft verantwortlich. Als Co-Trainer steht Sigl künftig Florian Röschl (31) zur Seite. Dieser folgt auf Stefan Schwarz, der wiederum als Cheftrainer zum TSV Abensberg ging. Für den Trainerjob bei der Zweiten, die mit dem Peisinger SC in einer Spielgemeinschaft steckt, konnte der erfahrene Willi Petz gewonnen werden.



Glücklich ist man beim TSV auch darüber, dass mit Markus Härtl ein ehemaliger Funktionär wieder an Bord ist – und zwar als Gesamtvorsitzender und Fußball-Abteilungsleiter in Personalunion. Der sportlichen Leitung gehören außerdem Markus Preußner und Michael Gessner an. Sie teilen sich die Aufgaben mit Sepp Schuderer.



Wenige Veränderungen gab es hingegen im Spielerkader. Drei neue Gesichter gibt es aber. Das Hauptaugenmerk lag beim Landesliga-Aufsteiger auf der Torhüterposition. Zum einen kam der gebürtige Allgäuer Yannick Rakiecki (22), der in Regensburg ein Sportstudium aufnimmt. Für den FC Kempten stand er bereits 72 Mal in der Landesliga im Tor. Zum anderen kehrte Routinier Tobias Amann (36) nach knapp zehn Jahren zum TSV zurück. „Mit Tobi konnten wir einen ehemaligen Spieler als Torwart-Trainer und zugleich als Backup-Keeper verpflichten, weil wir auf dieser Position bisher doch Probleme hatten. Nun ist diese Baustelle geschlossen“, erklärt Schuderer. Außerdem wurde von der zweiten Mannschaft Stürmer Paul Misslbeck (23) hochgezogen. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm 10 Tore und 15 Assists in 24 Kreisklassen-Spielen. Fortan bekommt er seine Chance in der Ersten.



„Wir haben bewusst keinen weiteren Neuzugang versucht an Land zu ziehen, weil wir von dem Kader überzeugt sind, den wir in den letzten drei Jahren zusammengestellt haben und der sehr erfolgreich geworden ist. Die Jungs sollen die Möglichkeit haben, sich eine Klasse höher zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass wir von der Qualität und Quantität einen schlagkräftigen Kader für die Landesliga haben“, betont Schuderer, der überzeugt davon ist, „dass sich die jungen Spieler in der Landesliga noch besser entwickeln werden. Sie werden nochmal gefördert, weil diese Liga jeden einzelnen Spieler noch mehr fordert. Nun haben sie die Möglichkeit, sich eine Klasse höher zu zeigen und sich zu verbessern.“



Die Trainer-Ikone formuliert klare Ziele und gibt – wie schon zu Bezirksliga-Zeiten – einen Dreijahresplan aus: „Kurzfristig möchte ich, dass die Mannschaft so schnell wie möglich in der Landesliga landet und gut ankommt. Peu à peu soll es ins vordere Tabellendrittel gehen. Im dritten Jahr möchte ich oben anklopfen in Richtung Bayernliga“, so Schuderer, „Ich traue der jungen Mannschaft unwahrscheinlich viel zu. Sie wird deswegen aber nicht unter Druck gesetzt. Dennoch sollten die Jungs schon wissen, das wir einen Plan und eine Vision haben.“



Die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes stellt für den TSV Bad Abbach einen infrastrukturellen Quantensprung dar. „Der Platz verfügt über den neuesten Belag. Das sucht in der Region seinesgleichen“, freut sich Sepp Schuderer, der weiterhin auf das Entwicklungspotenzial der Spieler sowie auf die gute Jugendarbeit setzt. „Es ist viel in der Vorwärtsbewegung, was den Verein angeht.“ Den Testspiel-Auftakt bestreitet der Landesligist am kommenden Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den Bayernligisten SV Fortuna Regensburg. Weitere Vorbereitungsgegner sind der FC Oberhinkofen, der 1.FC Schlicht und der SV Manching.