Bad Abbach landet einen Transfer-Hammer Nach seiner Vertragsauflösung in Sandhausen wechselt der bisherige Fußballprofi Jannik Graf per sofort zum Landesligisten

Zunge raus als Markenzeichen: Jannik Graf spielt ab sofort für den TSV Bad Abbach. – Foto: IMAGO / foto2press

Landesliga-Rückkehrer TSV Bad Abbach treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit mit großen Schritten voran. Wie der Tabellenzehnte der Landesliga Mitte informiert, hätten nahezu alle Leistungsträger ihre Zusage für die neue Saison gegeben und würden damit das „stabile Fundament für die sportlichen Ziele des Vereins“ bilden. Lediglich hinter ein bis zwei Spielern stünden aufgrund beruflicher Veränderungen noch kleinere Fragezeichen. Auch in puncto Neuzugänge gibt es Neuigkeiten von der Freizeitinsel.

Grundsätzlich bleibt der TSV Bad Abbach seiner Strategie treu, auf junge, talentierte Spieler aus der Region zu setzen und nachhaltig eine Mannschaft mit Identifikation aufzubauen. In diesem Zuge freuen sich die Verantwortlichen über die Verpflichtung des Perspektivspielers Robin Gessner. Der 18-jährige Flügelspieler spielte schon früher in der Bad Abbacher Jugend und ist aktuell für die U19-Landesligamannschaft der SpVgg GW Deggendorf aktiv. Im Sommer kommt es zur Rückkehr. „Robin ist hervorragend ausgebildet, stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs des TSV Bad Abbach und fühlt sich auf beiden Außenbahnen gleichermaßen wohl. Der Verein traut ihm zu, sehr schnell den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen“, teilen die Abbacher Entscheidungsträger mit.



Kurzfristig kann der TSV zudem eine Neuverpflichtung für die Restrückrunde vermelden. Und die hat es in sich: Jannik Graf ist ab sofort für den Landesligisten spielberechtigt. Der 21-jährige Angreifer durchlief die Nachwuchsabteilung des SSV Jahn Regensburg, bei dem er schließlich auch einen Profivertrag unterschrieb und sechsmal in der 3. sowie einmal in der 2. Liga zum Einsatz kam. Mit gerade mal 16 Jahren debütierte er in der Bayernliga-Mannschaft des Jahn. Letzte Saison absolvierte er im Trikot der SpVgg Bayreuth 31 Spiele in der Regionalliga Bayern (sieben Tore). Im vergangenen Sommer schloss sich Graf dann dem Drittliga-Absteiger SV Sandhausen an. Allerdings setzte ihn ein Meniskusriss monatelang außer Gefecht. Erst vor wenigen Tagen wurde die Vertragsauflösung publik. Parallel dazu gab Graf bekannt, dass er sich komplett aus dem Profigeschäft zurückziehen werde.





„Jannik zählt zu den herausragenden Offensivtalenten in Ostbayern, stammt aus einem Ortsteil von Bad Abbach und möchte nach einer längeren Verletzungspause sowie seiner Vertragsauflösung beim SV Sandhausen wieder in Wettkampfform gelangen. Der TSV Bad Abbach freut sich sehr über diese Rückkehr und sieht darin eine echte Win-Win-Situation – sowohl für den Spieler als auch für den Verein“, gibt sein neuer Verein zu Protokoll.



Als weiteren wichtigen Baustein in der sportlichen Ausrichtung arbeitet der TSV Bad Abbach gegenwärtig intensiv an der Verpflichtung eines Co-Spielertrainers. Die Gespräche befänden sich laut Vereinsangabe in einem fortgeschrittenen Stadium und sollen innerhalb der kommenden 14 Tage abgeschlossen werden. „Mit dieser Personalie möchte der Verein das Trainerteam weiter stärken und der jungen Mannschaft zusätzliche Qualität sowie Führung auf dem Platz bieten“, heißt es hierzu.