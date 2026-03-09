Bad Abbach: Jannik Grafs Transfer hat sich zerschlagen Der Ex-Profi wird in der Frühjahrsrunde doch nicht für den Landesligisten auflaufen von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Ist in der Restrückrunde doch nicht für den TSV Bad Abbach spielberechtigt: Jannik Graf (grünes Trikot). – Foto: IMAGO / foto2press

Mitte Februar sorgte der TSV Bad Abbach mit der (vermeintlichen) Verpflichtung von Jannik Graf für Aufsehen. Der 21-jährige bisherige Profifußballer hatte kurz zuvor seinen Vertrag beim Regionalligisten SV Sandhausen aufgelöst. Und gleichzeitig die Beendigung seiner Profikarriere verkündet. Beim Landesligisten aus dem Landkreis Kelheim wollte Graf künftig endlich wieder wertvolle Wettkampfpraxis sammeln, nachdem ihn ein Meniskusriss monatelang außer Gefecht gesetzt hatte. Vom TSV zunächst mit einem Gastspielrecht ausgestattet, lief der Ex-Profi des SSV Jahn Regensburg in zwei Vorbereitungsspielen für Bad Abbach auf.



Nun nahm die Sache jedoch eine Wendung. Der Angreifer war in den ersten beiden Punktspielen gegen Dingolfing und Burglengenfeld nicht in der Abbacher Aufstellung zu finden. Der Transfer hat sich nämlich zerschlagen und Graf ist in der Frühjahrsrunde doch nicht für die Mannschaft von Trainer Simon Sigl spielberechtigt. Hierzu äußern sich die Verantwortlichen des TSV Bad Abbach in einer offiziellen Stellungnahme, die am Sonntagabend FuPa übersandt wurde.

Die Stellungnahme des TSV Bad Abbach zur Causa Jannik Graf im Wortlaut: „Aufgrund eines nur oberflächlich recherchierten Presseartikels sieht sich der TSV Bad Abbach veranlasst, zur aktuellen Situation rund um die Spielberechtigung von Jannik Graf Stellung zu nehmen und den Sachverhalt transparent darzustellen.



Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) war während des gesamten Wechselprozesses eng eingebunden und hat diesen begleitet. Dieser Wechselprozess umfasste einen Mehrfachwechsel des Spielers vom SV Sandhausen zum TV Oberndorf sowie anschließend zum TSV Bad Abbach. Trotz der fortlaufenden Abstimmung mit dem BFV sowie einer persönlichen Anfrage unsererseits zu den konkreten Modalitäten einer möglichen Gastspielerlaubnis, wurden wir leider nicht ausreichend über die Auswirkungen eines Gastspiels auf die spätere Spielberechtigung für Pflichtspiele informiert.





Die nun entstandene Situation bedauern wir sehr. Leidtragender ist hierbei in erster Linie der Spieler selbst, der nach einer langen Verletzungspause dringend Wettkampfpraxis auf Verbandsniveau benötigt hätte. Leider lässt das aktuell geltende Verbandsrecht in solchen Konstellationen nur einen sehr begrenzten Ermessensspielraum zu.



Der TSV Bad Abbach steht gemeinsam mit den beteiligten Vereinen sowie dem Spieler in einem engen, konstruktiven Austausch, um im Sinne von Jannik Graf eine bestmögliche Lösung zu finden. Unser vorrangiges Ziel ist es, die sportliche Entwicklung des Spielers bestmöglich zu unterstützen. Unabhängig von der formalen Spielberechtigung ist Jannik Graf jederzeit herzlich eingeladen und ausdrücklich erwünscht, vollständig am Trainingsbetrieb des TSV Bad Abbach teilzunehmen“, äußert sich der TSV Bad Abbach abschließend.