Bad Abbach holt Talent aus Deggendorf zurück

Robin Gessner schließt sich zur neuen Saison wieder dem TSV Bad Abbach an. – Foto: Harry Rindler

Neben Bayernliga-Crack Philip Bockes von Fortuna Regensburg hat der TSV Bad Abbach eine weitere Neuverpflichtung für die kommende Saison dingfest gemacht. Wie der Landesligist zuletzt bereits in Kürze vermeldete, wird Perspektivspieler Robin Gessner (18/Jahrgang 2008) auf die Freizeitinsel zurückkehren. Das Abbacher Eigengewächs spielte bis zur C-Jugend für die JFG Donautal Bad Abbach und wechselte dann ins Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf an. Mit dem Rückwechsel im Sommer schließt sich für den jungen Schienenspieler gewissermaßen ein Kreis.

Aktuell ist Gessner für die U19-Landesliga-Mannschaft der SpVgg Deggendorf am Ball. Dort gehört er zum Stamminventar. In der vorangegangen Runde spielte er mit der Deggendorfer U17 sogar Bayernliga. „Der TSV Bad Abbach freut sich, mit Robin Gessner einen Neuzugang aus den eigenen Reihen präsentieren zu können“, meldet Gessners früherer und baldiger Klub. Der Jungspund ist nächste Saison weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt, erhalte jedoch bereits die Möglichkeit, im Herrenbereich Erfahrung zu sammeln. „Der TSV setzt weiterhin konsequent auf die Förderung eigener Nachwuchsspieler und sieht in Robin Gessner einen talentierten Spieler mit großem Entwicklungspotenzial für die kommende Saison. Der Verein traut ihm zu, sehr schnell den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen“, heißt es von Seiten der Abbacher Verantwortlichen. Sportlicher Leiter Sepp Schuderer ergänzt: „Robin kann als Außenverteidiger wie als Schienenspieler agieren und fühlt sich auf beiden Außenbahnen gleichermaßen wohl. Im Training hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“



Mit einer 1:2-Auswärtsniederlage in Dingolfing ist der TSV Bad Abbach in die Frühjahresrunde der Landesliga Mitte gestartet. Bitter: Das zweite Gegentor fiel erst in der Nachspielzeit in Folge eines schnell ausgeführten Freistoßes. Positiv hervorzuheben aus Abbacher Sicht war das Arbeiten gegen den Ball. Am kommenden Samstag empfängt das Team von Coach Simon Sigl den ASV Burglengenfeld.