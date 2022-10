Max Legler (links) schoss den TSV Bad Abbach mit seinem Hattrick zum Dreier. – Foto: Christian Brüssel

Bad Abbach hat wenig Probleme mit Neutraubling Bezirksliga Süd: Der TSV Bad Abbach feiert einen klaren Heimsieg, dagegen gibt es in Ettmannsdorf keinen Sieger

Ein Mal Unentschieden (in Ettmannsdorf) und einen klaren Heimsieg (in Bad Abbach) sahen die Zuschauer am Samstag in den beiden Bezirksligaspielen.

Keinen Sieger fand die Partie in Ettmannsdorf, zunächst gingen die Gäste in der 22. Minute durch Brenner in Front, ehe Dirmeier per Elfmeter (28.) ausglich. Doch die Gäste hatten noch einen Pfeil im Köcher und so traf Maser (39.) zur erneuten Führung. Bis in die Schlussphase hinein passierte dann nichts mehr, ehe Schwaighofer auf Seiten der Regensburger mit Gelb-Rot vom Platz musste (85.) Die Überzahl nutzte schließlich Dirmeier in der 88. Minute zum 2:2 aus.







Wenig Mühe hatte der TSV Bad Abbach mit den Gästen aus Neutraubling. Auch wenn in der ersten Hälfte wenig darauf hindeutete, denn die erste Hälfte blieb torlos. Doch in Durchgang zwei rollte die Angriffsmaschine des TSV gnadenlos an. Binnen fünf Minuten entschied man schließlich auf der Freizeitinsel die Partie. Mit einem lupenreinen Hattrick von Max Legler (53., 56., 58.) war die Partie entschieden. In der 78. Minute setzte Drechsler noch einen drauf, ehe Hylla (85.) noch für Ergebniskosmetik sorgte. ___________________________________________________________________________________________________

Hinspiel: 0:0. Während sich der eine Ex-Landesligist im Mittelfeld einsortiert hat und hier sowohl nach vorne, als auch nach hinten nichts gehen dürfte, läuft der andere Ex-Landesligist aus Neutraubling Gefahr, in die Kreisliga durchgereicht zu werden. So benötigen die Gäste ohne Wenn und Aber dringend einen Sieg.





Hinspiel: 1:4. Gleich zu Beginn der Saison schaute es nicht so rosig aus für die Schwandorfer, die ihre Zeit brauchten, um sich an die Bezirksliga zu gewöhnen. Doch mittlerweile hat man sich schon 17 Punkte erarbeitet und steht auf einem Nichtabstiegsplatz. Gut läuft es für den Sportclub, der aber zuletzt einen herben Dämpfer einstecken musste, als man gegen Beilngries verloren hat. Damit ist man auch Platz zwei aktuell wieder los.





Hinspiel: 3:2. Beide Seiten haben sich eigentlich eine bessere Platzierung erhofft, doch in den letzten Wochen lief nicht viel zusammen. So hofft man hüben wie drüben darauf, dass es nun im direkten Duell besser klappt und der Knoten platzt.





Hinspiel: 0:0. Auch wenn der Weg für den FC Beilngries ein weiter ist, unerreichbar scheint er keinesfalls zu sein. In den letzten Spielen punkteten die Altmühltäler doch immer wieder. So haben sie neun Zähler auf dem Konto. Die Rote Laterne hat man noch inne, mit einem Sieg möchte man diese aber gern loswerden.





Hinspiel: 2:2. Für beide Partien geht es um sehr viel: Während die Mannschaft aus Regenstauf die Chance hat weiter vorne mitzumischen, benötigt Rieden die Punkte, um den Rückstand ans rettende Ufer wieder zu reduzieren. So ist in dieser Partie sicherlich für Spannung gesorgt.





Heute, 14:30 Uhr FC Thalmassing Thalmassing FSV Prüfening Prüfening 14:30

Hinspiel: 0:0. Während die Roosters aus Thalmassing noch gut platziert sind, liegt der FSV etwas verloren im Mittelfeld der Tabelle. In den letzten Spielen des Jahres 2022 zählt es nun beidseitig, noch einige Punkte einzufahren für ein ruhiges Frühjahr.





Heute, 14:30 Uhr TV Parsberg TV Parsberg FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:30

Hinspiel: 2:1. Es ist das absolute Spitzenspiel, wenn der Tabellenzweite aus Parsberg, der eine herausragende Saison spielt, auf den Spitzenreiter vom Regensburger Weinweg trifft. Nur zwei Punkte trennen beide Seiten voneinander. Gelingt dem Aufsteiger tatsächlich ein Heimdreier und somit die Wiederholung des Hinspiel-Triumphes, würde er am Sonntagabend von der Tabellenspitze grüßen!





Heute, 14:30 Uhr VfB Bach VfB Bach SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 14:30

Hinspiel: 2:0. Es ist immer noch alles drin für den VfB, der das Ziel Aufstieg verfolgt, doch dazu sollte er im Heimspiel gegen die Mannschaft aus Ziegetsdorf auf jeden Fall punkten. Die Gäste haben aber nichts zu verschenken, denn noch ist der Rückstand ans rettende Ufer mit drei Zählern überschaubar.