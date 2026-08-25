„Backpfeife gegeben“: Marankoz stellt sich nach Spielabbruch

Wetzlar. Der Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga West zwischen dem FC Amedspor Wetzlar und dem SSC Burg II schlägt weiterhin hohe Wellen. Die Partie fand am Sonntagnachmittag mit dem Auslaufen der ersten Halbzeit ein frühes Ende, nachdem ein Akteur der Wetzlarer den Unparteiischen geschlagen haben soll. Schon wenige Minuten nach dem Bekanntwerden breiteten sich die ersten Meldungen wie ein Lauffeuer in den einschlägigen WhatsApp‑Gruppen aus. Mutmaßungen über den Tathergang und mögliche Strafmaße gingen damit einher.