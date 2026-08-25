 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligabericht

„Backpfeife gegeben“: Marankoz stellt sich nach Spielabbruch

Teaser KOL WEST: +++ Nach dem Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga West steht gegenüber dem Spielertrainer des FC Amedspor Wetzlar eine mehrjährige Sperre im Raum. Der äußert sich wie folgt +++

von Redaktion · Heute, 19:43 Uhr · 0 Leser
In der Fußball-Kreisoberliga West ist die Partie zwischen dem FC Amedspor Wetzlar und dem SSC Burg II abgebrochen worden. Es soll einen Schlag gegen den Schiedsrichter gegeben haben. Das ist der aktuelle Stand. (Symbolfoto) © Martin Imruck
In der Fußball-Kreisoberliga West ist die Partie zwischen dem FC Amedspor Wetzlar und dem SSC Burg II abgebrochen worden. Es soll einen Schlag gegen den Schiedsrichter gegeben haben. Das ist der aktuelle Stand. (Symbolfoto) © Martin Imruck

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Ahmet Marankoz

Wetzlar. Der Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga West zwischen dem FC Amedspor Wetzlar und dem SSC Burg II schlägt weiterhin hohe Wellen. Die Partie fand am Sonntagnachmittag mit dem Auslaufen der ersten Halbzeit ein frühes Ende, nachdem ein Akteur der Wetzlarer den Unparteiischen geschlagen haben soll. Schon wenige Minuten nach dem Bekanntwerden breiteten sich die ersten Meldungen wie ein Lauffeuer in den einschlägigen WhatsApp‑Gruppen aus. Mutmaßungen über den Tathergang und mögliche Strafmaße gingen damit einher.

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