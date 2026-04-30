Backnangs Überraschungscoup: Nöttingen stolpert im Panoramastadion

– Foto: Alexander Hornauer

Es sind die Abende, an denen die Tabellenkonstellation zur Nebensache wird und nur der Wille auf dem Rasen zählt. In der Oberliga Baden-Württemberg bot der heutige Auftakt des 30. Spieltags genau diese Art von Fußball-Drama, bei dem ein vermeintlicher Favorit strauchelte und ein leidenschaftlicher Gast über sich hinauswuchs. Es war ein Spiel, das von taktischer Disziplin und der nötigen Effizienz geprägt war.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 287 Zuschauern erlebte der FC Nöttingen eine empfindliche Heimniederlage gegen eine kampfstarke TSG Backnang. In einer Begegnung, in der die Gastgeber eigentlich ihre Position im oberen Drittel festigen wollten, zeigten sich die Gäste unbeeindruckt. Die Torfolge begann mit Lorenz Ender, der in der 33. Minute zur 0:1-Führung für die Backnanger traf. Nach dem Seitenwechsel kam Nöttingen mit neuem Schwung aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 55. Minute belohnte Matej Mijic die Bemühungen der Hausherren mit dem Treffer zum 1:1. Doch die Gäste aus Backnang ließen sich nicht beirren und suchten ihre Chance. In der 67. Minute markierte Vincent Sadler das 1:2 und stellte damit den alten Abstand wieder her. Ali Ferati machte mit dem 3:1 in der 88. Minute den Deckel drauf. Die TSG feierte einen sehr wichtigen Sieg.

---

Viel mehr Kellerduell geht kaum. FSV Hollenbach verlor zuletzt 1:2 beim Karlsruher SC II und steht mit 31 Punkten auf Rang 14, Türkischer SV Singen kassierte gegen VfR Mannheim ein 1:4 und bleibt mit 30 Punkten direkt dahinter. Dieses Spiel kann die Statik im unteren Drittel spürbar verändern. Das Hinspiel gewann Singen mit 1:0, damals reichte ein frühes Tor. Nun ist der Druck auf beiden Seiten noch deutlich größer. Hollenbach kann sich mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen, Singen könnte mit einem Auswärtserfolg an einem direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Für beide Mannschaften ist es kein Spiel mehr für Zwischentöne, sondern eines für Nerven, Klarheit und den Mut, auch in angespannter Lage die richtigen Entscheidungen zu treffen. ---

Auch dieses Duell ist voller Brisanz. 1. Göppinger SV holte zuletzt ein 0:0 in Villingen und steht mit 32 Punkten knapp vor der gefährlichen Zone. Türkspor Neckarsulm verlor zuhause 2:3 gegen Normannia Gmünd und bleibt bei 30 Punkten auf Rang 15. Das Hinspiel endete 2:2, schon damals war zu spüren, wie eng diese beiden Teams beieinanderliegen. Für Göppingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich etwas Luft zu verschaffen und einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Neckarsulm wiederum weiß, dass ein Erfolg in dieser Lage weit mehr als nur drei Punkte bedeuten würde. Es ist ein Spiel, in dem die Tabelle auf jede Aktion drückt und in dem wahrscheinlich Kleinigkeiten darüber entscheiden, wer mit etwas Ruhe in die nächsten Wochen geht. ---

1. FC Normannia Gmünd hat mit dem späten 3:2 in Neckarsulm ein starkes Lebenszeichen gesendet und sich auf 35 Punkte verbessert. 1. CfR Pforzheim spielte zuletzt 3:3 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen und verpasste es, einen scheinbar kontrollierbaren Nachmittag sauber zu Ende zu bringen. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2 und zeigte bereits, wie eng dieses Paar sein kann. Gmünd kann mit einem weiteren Sieg die Distanz zum unteren Bereich vergrößern und das eigene Frühjahr deutlich beruhigen. Pforzheim wiederum will nach dem Remis zuletzt wieder klarer auftreten und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen. Es ist kein Spiel der ganz großen Schlagzeilen, aber eines mit spürbarem Gewicht für zwei Mannschaften, die ihre Saison jetzt sauber sortieren wollen. ---

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II TSV Essingen TSV Essingen 15:30 PUSH

Karlsruher SC II hat mit dem 2:1 gegen Hollenbach auf 36 Punkte gestellt und sich im Mittelfeld stabilisiert. TSV Essingen gewann ein wildes 3:2 gegen Denzlingen und verteidigte mit nun 52 Punkten Rang drei. Das Hinspiel endete 1:1. Diese Partie lebt von der Frage, ob Essingen seinen Anspruch im oberen Bereich weiter untermauern kann oder ob die junge Karlsruher Mannschaft erneut unbequem wird. Für Essingen ist es ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man den Blick nach ganz oben offenhalten will. Karlsruhe II kann dagegen mit vergleichsweise freierem Kopf auftreten und genau darin liegt oft Gefahr. Die Gastgeber haben zuletzt gezeigt, dass sie enge Spiele ziehen können. Essingen braucht deshalb nicht nur Qualität, sondern auch Konzentration und Geduld. ---

FV Ravensburg reist mit einem starken 3:1-Erfolg aus Backnang in dieses Heimspiel und steht bei 47 Punkten auf Rang fünf. FC Denzlingen verlor trotz großer Gegenwehr 2:3 in Essingen und bleibt mit 19 Punkten tief im Tabellenkeller. Das Hinspiel gewann Ravensburg mit 3:2. Auch damals war es enger, als es die Tabelle vielleicht vermuten ließ. Für Ravensburg ist das eine klassische Pflichtaufgabe, aber gerade solche Spiele tragen ihre eigene Gefahr in sich. Denzlingen braucht jeden Punkt und wird sich kaum kampflos ergeben. Für die Gastgeber geht es darum, das gute Momentum nicht leichtfertig zu verspielen. Für die Gäste geht es um Widerstand, Hoffnung und die vielleicht letzte Möglichkeit, dem Abstiegskampf noch einmal ein anderes Gesicht zu geben. ---

FSV 08 Bietigheim-Bissingen holte zuletzt beim 3:3 in Pforzheim immerhin einen Punkt und steht nun bei 21 Zählern. Die Lage bleibt dennoch ernst. SV Oberachern verlor zuhause 2:3 gegen Nöttingen und verpasste es, seine gute Ausgangsposition weiter zu festigen. Mit 45 Punkten stehen die Gäste aber weiterhin deutlich besser da. Das Hinspiel endete spektakulär 3:3. Gerade deshalb ist dieses Spiel nicht so eindeutig, wie es die Tabelle nahelegt. Bietigheim-Bissingen braucht dringend Ergebnisse und hat zuletzt gezeigt, dass man Offensivmomente setzen kann. Oberachern will nach der bitteren Heimniederlage sofort eine Reaktion zeigen. Es ist ein Duell zwischen Abstiegssorge und dem Wunsch, die Saison in Ruhe und Stabilität weiterzuführen. ---

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen FC 08 Villingen Villingen 15:30 live PUSH

Der Spitzenreiter hat wieder ein Heimspiel – und wieder liegt der Druck bei den Gegnern. VfR Aalen gewann 1:0 in Reutlingen, steht nun bei 73 Punkten und marschiert mit großer Konsequenz durch diese Saison. FC 08 Villingen holte zuletzt ein 0:0 gegen Göppingen und bleibt mit 42 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel gewann Aalen mit 3:1 in Villingen. Für Aalen ist die Lage klar: Solche Spiele sind Teil des Weges zur Meisterschaft und müssen mit Nachdruck angegangen werden. Villingen kommt mit einer stabilen Tabellenposition, aber auch mit dem Wissen, dass der Spitzenreiter kaum Schwäche zeigt. Das macht die Aufgabe schwer – und zugleich reizvoll. Denn gerade gegen den Ersten kann eine Mannschaft beweisen, wie viel Widerstandskraft wirklich in ihr steckt. ---

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim SSV Reutlingen Reutlingen 15:30 PUSH

VfR Mannheim bleibt der erste Verfolger von Aalen. Das 4:1 in Singen war ein klarer Beweis dafür, dass die Mannheimer ihren Anspruch weiter tragen. Mit 62 Punkten ist die Ausgangslage stark, aber jeder Ausrutscher wäre bei elf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer sofort schmerzhaft. SSV Reutlingen verkaufte sich beim 0:1 gegen Aalen ordentlich und steht mit 35 Punkten im Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Mannheim mit 1:0, ebenfalls knapp und kontrolliert. Auch diesmal spricht vieles dafür, dass Reutlingen versuchen wird, das Spiel eng zu halten. Für Mannheim geht es darum, den Rhythmus zu wahren und die Saison nicht auslaufen zu lassen. Für Reutlingen wäre ein Punktgewinn bei einem Spitzenteam ein starkes Signal in einer Phase, in der es vor allem um Konstanz und Selbstbehauptung geht.