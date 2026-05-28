Backnangs letzter Akt: Gastspiel beim Meister auf der Ostalb

Backnang steht mit 42 Punkten auf Rang elf und hat sich durch den Sieg am vergangenen Wochenende endgültig in Sicherheit gebracht. Aalen führt die Tabelle mit 80 Punkten souverän an und hat den Aufstieg in die Regionalliga Südwest längst perfekt gemacht. Damit treffen am letzten Spieltag zwei Mannschaften aufeinander, die ihr jeweiliges Saisonziel bereits erreicht haben. Während in Aalen der Meistertitel und der Aufstieg gefeiert werden, kann Backnang mit deutlich ruhigerem Blick auf eine Saison zurückschauen, die lange komplizierter aussah.

Der jüngste Heimsieg der TSG war hart erarbeitet. Gegen Göppingen erzielte Fabijan Domic in der 50. Minute den entscheidenden Treffer, ehe Backnang nach der Roten Karte gegen Arda Gürsel in der 58. Minute lange in Unterzahl verteidigen musste. Besonders prägend war die Szene kurz danach, als Göppingens Filip Milisic einen Handelfmeter vergab. In der Schlussphase hielt die TSG dem Druck stand und sicherte sich so genau jene Punkte, die zum Klassenverbleib nötig waren. Der Erfolg war weniger glanzvoll als bedeutsam.

Aalen mit seltener Niederlage

Auch der kommende Gegner hat am vergangenen Spieltag ein intensives Spiel erlebt, allerdings ohne positiven Ausgang. Beim SV Oberachern verlor Aalen trotz zwischenzeitlichem Ausgleich mit 2:3 und kassierte damit eine seltene Niederlage als bereits feststehender Meister. Die Partie zeigte, dass auch ein dominantes Team in einer entspannten Schlussphase an Spannung verlieren kann. Gerade deshalb dürfte Aalen bemüht sein, sich im letzten Heimspiel der Saison und vor den eigenen Feierlichkeiten noch einmal überzeugender zu präsentieren.

Ein Abschluss ohne existenziellen Druck

Für Backnang ist die Reise nach Aalen vor allem die Gelegenheit, eine nervenaufreibende Saison mit einem geordneten Auftritt abzuschließen. Die Mannschaft muss nicht mehr rechnen, nicht mehr auf andere Plätze schauen und nicht mehr mit dem Druck eines Endspiels antreten. Das kann Kräfte freisetzen, gerade gegen einen Gegner, der zwar Meister ist, aber ebenfalls in einem besonderen Rahmen aus Feier und Abschiedsspiel steht. Für die TSG geht es nun darum, den gesicherten Klassenverbleib nicht als Endpunkt, sondern als Grundlage für einen sachlich guten Schlussakkord zu nutzen.