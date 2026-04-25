Backnang verliert nach Führung den Zugriff auf das Spiel

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang hat am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den FV Ravensburg unterlag die Mannschaft mit 1:3, obwohl sie zunächst in Führung gegangen war. Nach dem Rückschlag in Denzlingen blieb damit auch die erhoffte Reaktion vor eigenem Publikum aus. In der Tabelle rutscht die TSG mit 33 Punkten weiter in eine unangenehme Zone des Mittelfelds.

Backnang begann die Partie ordentlich und ging in der 24. Minute in Führung. Fabijan Domic erzielte das 1:0 und brachte die Gastgeber damit in eine gute Ausgangslage. Über weite Strecken der ersten Halbzeit hielt die TSG das Spiel offen und durfte auf ein anderes Bild als in den Wochen zuvor hoffen. Kurz vor der Pause folgte jedoch der erste Rückschlag.

In der 43. Minute traf Daniele Gabriele zum 1:1 für Ravensburg. Der Zeitpunkt des Gegentreffers wog aus Sicht der TSG schwer, weil der Vorsprung damit unmittelbar vor dem Seitenwechsel verloren ging. Statt mit einer Führung in die Kabine zu gehen, musste Backnang nach dem Ausgleich neu ansetzen. Für das Spiel bedeutete dieser Treffer eine spürbare Verschiebung.

Die Wende nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen, ehe Ravensburg in der 70. Minute die Führung übernahm. Erneut war Daniele Gabriele erfolgreich, diesmal per Foulelfmeter zum 2:1. Damit war das Spiel für Backnang endgültig gekippt. Nur acht Minuten später legte Nesreddin Kenniche das 3:1 nach und entschied die Begegnung damit praktisch zugunsten der Gäste.

Wachsende Sorgen

Für Backnang ist die Niederlage auch mit Blick auf die Tabelle unerquicklich. Nach 29 Spielen steht die Mannschaft bei 33 Punkten und 43:58 Toren, der Abstand nach unten ist überschaubar geblieben. Ravensburg dagegen festigte mit dem Auswärtssieg Rang fünf. Für die TSG war es erneut ein Spiel, in dem eine brauchbare Ausgangslage nicht in ein Ergebnis umgemünzt werden konnte. Gerade nach der Führung und dem Heimvorteil dürfte diese Niederlage deshalb besonders nachwirken.