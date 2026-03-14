Backnang ohne Ertrag: Niederlage in Villingen wiegt schwer

Schwieriger Beginn Backnang fand nur schwer in die Partie und hatte in der Anfangsphase Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. Villingen kam bereits in den ersten 20 Minuten zu mehreren klaren Möglichkeiten. Kevin Müller vergab zunächst frei vor dem Tor, Leon Albrecht scheiterte wenig später, als Charalambos Parharidis auf der Linie rettete. Auch Christian Derflinger prüfte Backnangs Torhüter Brauns mehrfach, der seine Mannschaft mit Paraden im Spiel hielt.

Offenes Spiel ohne Ertrag

Mit zunehmender Spielzeit beruhigte sich die Begegnung. Backnang kam nun ebenfalls zu einer ersten guten Gelegenheit, als Fabijan Domic nach Vorarbeit von Tim Pöhler nicht mehr rechtzeitig an den Ball kam. Nach der Pause bot sich der TSG dann die große Chance zur Führung: Über die rechte Seite vorbereitet, scheiterte zunächst Tim Pöhler am Torhüter, ehe Julian Geldner den Nachschuss aus kurzer Distanz über das Tor setzte. Es war die beste Phase der Gäste – ohne zählbaren Ertrag.

Der entscheidende Moment

Statt der Backnanger Führung fiel kurz darauf das Tor auf der anderen Seite. In der 56. Minute spielte Villingen einen Steilpass in die Spitze, Fabio Pfeifhofer startete im richtigen Moment, setzte sich ab und schob zum 1:0 ein. Backnang geriet damit erneut in eine Lage, in der das Spiel gedreht werden musste. Zwar reagierte die TSG mit Wechseln, doch Villingen blieb zunächst dem zweiten Treffer näher als Backnang dem Ausgleich.