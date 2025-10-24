 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Backnang holt Punkt in Überzahl – Mannheim verpasst Sprung an Spitze

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Der heutige Auftakt des 14. Spieltags in der Oberliga Baden-Württemberg brachte zwei kontrastreiche Partien. Während der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die TSG Backnang in einem packenden Duell die Punkte teilten, endete das Spitzenspiel zwischen dem VfR Mannheim und dem FC 08 Villingen torlos.

---

Heute, 19:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
2
2
Abpfiff

In einer unterhaltsamen Begegnung trennten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die TSG Backnang mit 2:2. Die Gastgeber legten furios los: Emre Yalcin brachte Bissingen in der 11. Minute in Führung, ehe Bleart Dautaj in der 26. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kam Backnang stärker auf. Lukas Hornek verkürzte in der 56. Minute auf 2:1. In der 71. Minute schwächte sich der FSV, als Onesi Kuengienda die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl kämpften die Hausherren um jeden Ball, doch in der Nachspielzeit traf Sebastian Gleißner zum 2:2-Ausgleich. Für Bissingen war es ein bitteres Remis, während die Gäste sich über einen späten Punktgewinn freuten.

---

Heute, 19:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
0
0

Der VfR Mannheim und der FC 08 Villingen trennten sich torlos. Beide Teams boten eine taktisch disziplinierte Partie, in der sich kaum Räume ergaben. Mannheim fand gegen kompakte Gäste keine Mittel. Auch Villingen blieb vor dem Tor zu harmlos. Nach 90 Minuten stand ein 0:0, das keine Mannschaft wirklich zufriedenstellen konnte.

---

Morgen, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
14:00live

Der 1. Göppinger SV steht im Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim unter Zugzwang. Die Gastgeber, mit nur neun Punkten auf Rang 17, benötigen dringend einen Erfolg, während Pforzheim als Tabellenfünfter seinen Platz in der Spitzengruppe festigen will.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
15:00

Der FC Nöttingen empfängt den Tabellenletzten FC Denzlingen. Für Nöttingen bietet sich die Gelegenheit, nach zuletzt 20 Punkten weiter nach oben zu klettern, während Denzlingen nach nur einem Sieg aus dreizehn Partien auf ein Erfolgserlebnis hofft.

Morgen, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
15:30

In Ravensburg kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem FV Ravensburg und dem TSV Essingen. Beide Teams liegen punktgleich auf den Rängen drei und vier und wollen mit einem Sieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen.

Wie wird dieses Match enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Morgen, 15:30 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
15:30

Der Karlsruher SC II empfängt den Aufsteiger TSV Singen. Die zweite Mannschaft des KSC will nach zuletzt sechs Unentschieden ihre Heimstärke nutzen, während Singen mit bislang nur dreizehn Punkten um jeden Zähler kämpfen muss.

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
15:30

Der FSV Hollenbach trifft auf den SSV Reutlingen. Beide Teams haben bislang 13 beziehungsweise 15 Punkte und bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte, weshalb ein Sieg besonders im Abstiegskampf an Bedeutung gewinnt.

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
15:30live

Spitzenreiter VfR Aalen bekommt es mit Aufsteiger Türkspor Neckarsulm zu tun. Die Aalener sind nach dreizehn Spielen ungeschlagen und wollen ihre beeindruckende Serie fortsetzen, während Türkspor auf eine Überraschung hofft.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
14:00

Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt den SV Oberachern. Gmünd will nach drei Siegen aus dreizehn Spielen im eigenen Stadion ein Zeichen setzen, während Oberachern mit einem Auswärtserfolg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen könnte.

__________________________________________________________________________________________________

Timo Babic