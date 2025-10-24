Backnang holt Punkt in Überzahl – Mannheim verpasst Sprung an Spitze

Der heutige Auftakt des 14. Spieltags in der Oberliga Baden-Württemberg brachte zwei kontrastreiche Partien. Während der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die TSG Backnang in einem packenden Duell die Punkte teilten, endete das Spitzenspiel zwischen dem VfR Mannheim und dem FC 08 Villingen torlos.
---
In einer unterhaltsamen Begegnung trennten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die TSG Backnang mit 2:2. Die Gastgeber legten furios los: Emre Yalcin brachte Bissingen in der 11. Minute in Führung, ehe Bleart Dautaj in der 26. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kam Backnang stärker auf. Lukas Hornek verkürzte in der 56. Minute auf 2:1. In der 71. Minute schwächte sich der FSV, als Onesi Kuengienda die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl kämpften die Hausherren um jeden Ball, doch in der Nachspielzeit traf Sebastian Gleißner zum 2:2-Ausgleich. Für Bissingen war es ein bitteres Remis, während die Gäste sich über einen späten Punktgewinn freuten.
---
Der VfR Mannheim und der FC 08 Villingen trennten sich torlos. Beide Teams boten eine taktisch disziplinierte Partie, in der sich kaum Räume ergaben. Mannheim fand gegen kompakte Gäste keine Mittel. Auch Villingen blieb vor dem Tor zu harmlos. Nach 90 Minuten stand ein 0:0, das keine Mannschaft wirklich zufriedenstellen konnte.
---
---
