Backhaus verlässt Alemannia Aachen: "Passt hervorragend zur Eintracht"

Backhaus hatte die Alemannia im September 2023 nach einem schwachen Saisonstart übernommen und das Team eindrucksvoll stabilisiert. Mit nur einer Niederlage in seinen ersten 28 Pflichtspielen gelang ihm die Rückkehr in die 3. Liga. Dort sicherten sich die Aachener mit 50 Punkten souverän den Klassenerhalt. Insgesamt betreute der gebürtige Wittener 77 Partien am Tivoli und erreichte dabei einen Punkteschnitt von 1,90. Neben dem sportlichen Erfolg in der Liga sicherte sich Aachen unter seiner Leitung auch den Bitburger-Pokal.

Für die Verantwortlichen in Aachen war der Schritt absehbar. „Die zwei Saisons, die Heiner bei uns in Aachen verbracht hat, waren von großem Erfolg geprägt. Uns war durchaus bewusst, dass dieser Erfolg höherklassigen Vereinen nicht verborgen bleibt“, wird Aachens Technischer Direktor Erdal Celik in der Vereinsmeldung zitiert. Auch Präsident Björn Jansen würdigte den Einfluss des Trainers: „Heiner hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der sportliche Erfolg zu Alemannia zurückgekehrt ist. Sein Wunsch, den nächsten Schritt in einer höheren Liga zu gehen und näher bei seiner Familie zu sein, ist verständlich.“

In Braunschweig soll Backhaus nun die Weiterentwicklung und Stabilisierung des Zweitligisten vorantreiben. „Heiner steht für eine klare fußballerische Ausrichtung, mit einer positiven und selbstbewussten Einstellung sowie hoher Intensität und viel Leidenschaft“, so Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport der Eintracht, in der Vereinsmitteilung. „Er passt hervorragend zu unserer Eintracht und wird mit seiner emotionalen, mitreißenden Art vorangehen.“