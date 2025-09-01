Backhaus: „Stolz wie Oskar auf die Mannschaft“

Nach dem kräftezehrenden Pokal-Fight gegen den VfB Stuttgart hat Eintracht Braunschweig auch in der Liga Moral bewiesen. Zum Abschluss der englischen Woche erkämpften sich die Löwen im Heimspiel gegen den DSC Arminia Bielefeld ein 1:1 (0:0) – auch wenn es am Ende wieder einmal ein Gegentor in der Schlussphase war, das den möglichen dritten Saisonsieg kostete. Dennoch bleibt die Bilanz mit sieben Punkten aus vier Spielen für den Zweitligisten von der Oker positiv.

Eintracht-Trainer Heiner Backhaus hatte im Vorfeld betont, er wolle das Thema Müdigkeit nicht zum Alibi machen. Seine Mannschaft setzte diese Worte in Taten um. Zwar musste Backhaus auf den rotgesperrten Louis Breunig verzichten und im Verlauf der Partie verletzungsbedingt sowie taktisch mehrfach umstellen, doch die Löwen zeigten gegen den unangenehm zu bespielenden Aufsteiger aus Ostwestfalen eine intensive und engagierte Vorstellung.

„Es war ein Spiel, bei dem wir bewusst nicht viel über die Belastung unter der Woche reden wollten. Wir haben uns heute mit 182 Sprints bewiesen, dass das möglich ist“, lobte Backhaus nach Abpfiff. „Ich bin stolz wie Oskar, dass die Jungs so Gas gegeben haben.“

Der DSC begann mutig, während Braunschweig in der Anfangsphase noch Abstimmungsprobleme offenbarte. Hoffmann rettete früh gegen eine gefährliche Flanke (18.). Auf der Gegenseite war es Erencan Yardimci, der nach einem perfekt getimten Pass von Max Marie zur vermeintlichen Führung traf – allerdings stand der Angreifer knapp im Abseits, der VAR kassierte den Treffer zurecht (22.).

Die erste Hälfte war geprägt von vielen Zweikämpfen, aber wenigen klaren Torchancen. Arminias Kapitän Mael Corboz prüfte Hoffmann einmal ernsthaft (37.), auf der Gegenseite erspielte sich Eintracht Vorteile im Mittelfeld, ohne zwingend zu werden. Backhaus reagierte bereits vor der Pause und nahm den gelb-vorbelasteten Robin Heußer vom Feld – für ihn kam Routinier Fabio Kaufmann zu seinem 200. Zweitligaspiel.

Conteh belohnt den Aufwand – Young trifft spät

Der zweite Durchgang begann für die Gastgeber mit einem weiteren Rückschlag: Innenverteidiger Lukas Frenkert musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Da mit Breunig bereits ein Abwehrspieler gesperrt fehlte, wurde Offensivkraft Levente Szabó eingewechselt, und die Formation erneut angepasst.

Trotz der Umstellungen behielt Braunschweig den Zugriff. Nach einem Ballgewinn leitete Max Marie einen schnellen Gegenstoß ein, Szabó drehte sich geschickt und schickte Chris Conteh steil. Der Flügelspieler blieb vor dem Tor eiskalt, umkurvte Kersken und traf zum verdienten 1:0 (64.).

„Das war ein Moment, den wir uns erarbeitet haben“, sagte Sven Köhler später. „Wir haben eklig dagegengehalten.“

Die Löwen kämpften sich in die Schlussphase, hatten bei Sickers Außennetztreffer Glück (76.) – doch das erhoffte 1:0 über die Zeit zu bringen, gelang erneut nicht. Nach einer Flanke von Russo lenkte Di Michele Sánchez den Ball unglücklich vor die Füße von Isaiah Young, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, das 1:1 zu erzielen (89.).

Ein bitterer Moment, den auch der Torschütze Conteh ärgerte: „Das ist ein Tor, das wir verteidigen können. Am Ende wussten wir nicht so richtig, wo der Ball war. Das ist frustrierend.“

Stimmen: „Können eine Menge aus der Woche mitnehmen“

Trotz des späten Gegentreffers überwog bei der Eintracht der Stolz auf die Gesamtleistung. Fabio Di Michele Sánchez betonte: „Es waren harte sieben Tage, aber wir können eine Menge mitnehmen – in Sachen Zusammenhalt, Mentalität und Teamarbeit. Natürlich wären neun Punkte schöner gewesen, aber sieben sind absolut okay.“

Auch Kapitän Köhler sieht den Punktgewinn im größeren Kontext: „Das war ein sehr guter Start für Eintracht Braunschweig. Gerade gegen ein laufstarkes Team wie Bielefeld. Man darf nicht vergessen, was wir am Dienstag abgeliefert haben.“

Gäste-Trainer Mitch Kniat sah die Partie ebenfalls als ausgeglichen: „Wir starten gut, haben Glück beim aberkannten Tor, bekommen dann aber in unserer stärksten Phase den Gegentreffer. Unterm Strich ist das Remis in Ordnung.“

Ausblick

Mit dem vierten Spieltag endet für die Löwen eine sehr intensive Saisonphase. Nun folgt die Länderspielpause, bevor es am 13. September mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 weitergeht.

Das Spiel im Stenogramm:

Tore: 1:0 Conteh (64.), 1:1 Young (89.)

Eintracht: Hoffmann – Aydin, Yardimci (69. Polter), Marie (69. Nkoa), Ehlers, Di Michele Sánchez, Köhler (C), Frenkert (50. Szabó), Heußer (37. Kaufmann), Conteh (69. Bell Bell), Gómez

Bielefeld: Kersken – Hagmann, Corboz (C), Kania (81. Ocansey), Mehlem (81. Micheler), Grodowski (46. Young), Großer, Russo, Schneider, Boakye (61. Sicker), Wörl

Gelbe Karten: Conteh, Heußer, Bell Bell / Grodowski, Boakye, Micheler

Zuschauer: 21.068 (davon 2.407 Gästefans)

Schiedsrichter: Patrick Schwengers