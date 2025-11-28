Backhaus erwartet „eines der intensivsten Spiele der Saison“

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat Eintracht-Trainer Heiner Backhaus klare Worte gefunden – zu Vorbereitung, Torchancen und dem kommenden Gegner. Am Sonnabend wollen die Löwen im EINTRACHT-STADION wichtige Punkte einfahren. Backhaus zeigte sich auf der Pressekonferenz fokussiert und betonte mehrfach, wie groß die Bedeutung dieser Partie sei.

Backhaus erklärte, dass die Niederlage bei Hertha BSC umgehend aufgearbeitet wurde, ohne den Blick für positive Entwicklungen zu verlieren. „Wir sind sehr früh ins Training gestartet und hatten keinen freien Tag“, sagte der Coach. „Wir haben viel Elf gegen Elf gespielt, auch weil Yardimci zurück ist, Köhler gesperrt fehlt und Frenkert weiter an die Kette gewöhnt werden musste.“ Zudem habe die Mannschaft durch gemeinsame Aktivitäten an Teamgeist gewonnen. „Wir hatten eine sehr, sehr gute Trainingswoche“, resümierte Backhaus.

Die ausbleibenden Treffer der vergangenen Wochen bleiben ein zentrales Thema. „Es geht darum, einfach mal ein Tor zu machen. Mit allem, was ich habe, in den Strafraum einzudringen“, sagte Backhaus. Zwar ist Erencan Yardimci nach seiner Sperre zurück, doch der Trainer will die Verantwortung nicht allein auf den Angreifer abladen: „Er hat vier Wochen nicht gespielt. Er will etwas gutmachen, aber wir dürfen nicht zu sehr auf ihn schauen. Es sind alle gefragt.“

Mit großer Spannung blickt Backhaus auf den Auftritt der Gäste – und er erwartet einen hochintensiven Fußballabend. „Ich würde wetten, dass es eines der intensivsten Spiele der Saison wird“, sagte er.

Vom Gegner unter Torsten Lieberknecht erwartet er eine klare Idee: „Jeder, der Torsten kennt, weiß, wie wichtig ihm die Arbeit gegen den Ball und eine gute Organisation ist. Sie haben zuletzt Mann gegen Mann gespielt. Ich bin gespannt, ob sie das morgen auch hier anwenden.“ Für die Eintracht wird es vor allem um Laufduelle, Umschaltmomente und die Robustheit in Zweikämpfen gehen: „Der Kampf um den zweiten Ball wird entscheidend. Kaiserslautern ist bei eigenen Flanken überdurchschnittlich gut.“

Gute Stimmung, hoher Anspruch

Trotz der angespannten Tabellensituation lobte Backhaus die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft: „Die Stimmung ist fast zu gut, aber das scheint mir ein Generationsthema zu sein. Manchmal wünschte ich mir mehr Reibung.“ Dennoch betont der Trainer, wie wichtig Positivität für den Erfolg sei – verbunden mit klarem Ernst: „Wir müssen für Eintracht Braunschweig Punkte bringen. Das ist entscheidend. Von einem positiven Eckenverhältnis oder einem guten xGoal-Wert können wir uns nichts kaufen.“