Backhaus: „Disziplin und harte Arbeit gefragt“

Eintracht Braunschweig reist am Freitagabend mit breiter Fan-Unterstützung nach Berlin. Rund 4.000 mitreisende Anhänger werden die Löwen im Olympiastadion begleiten, wenn die Mannschaft von Cheftrainer Heiner Backhaus auf Hertha BSC trifft. Vor der Partie sprach der Trainer über den Gegner, die Rückkehr von Lukas Frenkert und die Bedeutung des Fanrückhalts.

Backhaus betonte zunächst die Herausforderung in der Hauptstadt. „In so einem großen Stadion zu spielen ist ein riesiges Privileg. Hertha ist aktuell im vierten Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor geblieben – das zeugt von ihrer Qualität.“ Die Berliner hätten ihren schwierigen Saisonstart überwunden und gingen wieder mit vollem Kader ins Rennen. „Sie sind stabil und haben vorne eine enorme Qualität, die wir im Schacht halten müssen. Trotzdem haben wir Räume erkannt, die wir mit Tempo und Tiefgang bespielen können.“

Positiv für die Löwen ist die Rückkehr von Lukas Frenkert. „Dass Frenki wieder zurück ist, ist für die Truppe sehr wichtig. Im Verbund hinten ist sofort eine andere Energie und Körpersprache vorhanden“, erklärte der Coach. Frenkert absolvierte im Test gegen Paderborn bereits 45 Minuten und konnte die gesamte Woche voll trainieren. „Wenn ein Spieler bei uns spielen kann, dann ist er auch bereit für 90 Minuten. Wie wir uns genau aufstellen, entscheidet das Abschlusstraining.“ Weiterhin ausfallen werden Erencan Yardimci (noch ein Spiel gesperrt), Lino Tempelmann, Sidney Raebiger und Frederik Jäkel.