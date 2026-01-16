Backhaus: „Die Jungs strotzen vor Selbstvertrauen“

Mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg eröffnet Eintracht Braunschweig am Freitagabend die Rückrunde der 2. Bundesliga. Im EINTRACHT-STADION treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich vor der Winterpause in guter Form präsentierten. Entsprechend selbstbewusst blickt Cheftrainer Heiner Backhaus auf den Neustart ins Pflichtspieljahr 2026.

Die Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt verlief für die Löwen nicht ohne Herausforderungen. Ein geplantes Testspiel gegen den VfL Bochum wurde kurzfristig abgesagt, dennoch zog Backhaus ein positives Fazit aus den vergangenen Tagen. Die Mannschaft blieb geschlossen in Braunschweig, nutzte interne Spielformen und arbeitete intensiv an Abläufen. Selbst widrige Umstände wie ein vereister Trainingsplatz wurden angenommen. Die positiven Ergebnisse vor Weihnachten hätten spürbar Wirkung gezeigt, erklärte der Eintracht-Coach. Die Mannschaft gehe mit Überzeugung und Selbstvertrauen in den Restart, wissend, dass mit dem Anpfiff alles wieder bei null beginne und sofort hohe Intensität gefragt sei.

Auch den Gegner aus Magdeburg schätzt Backhaus als formstark und spielerisch hochwertig ein. Beide Teams hätten den Jahresendspurt genutzt, um wichtige Punkte zu sammeln. Gleichzeitig sei noch nicht zu erwarten, dass bereits alles auf höchstem Niveau funktioniere, vergleichbar mit einem Saisonstart nach der Sommerpause. Das Hinspiel bezeichnete Backhaus rückblickend als glücklich gewonnen aus Sicht der Eintracht. Magdeburg verfüge über große spielerische Qualität, dominiere häufig den Ballbesitz und gehöre nach Potenzial und Spielanlage nicht in die unteren Tabellenregionen. Umso wichtiger sei es, erneut konsequent und geschlossen aufzutreten.

Emotional wurde der Trainer beim Thema Chris Conteh. Der Abgang des Offensivspielers habe ihn sowohl sportlich als auch menschlich getroffen. Conteh habe sich in kurzer Zeit enorm entwickelt und mit seiner Spielfreude ein Gesicht der Mannschaft geprägt. Gleichzeitig stellte Backhaus klar, dass der Transfer kein Alibi für die kommenden Wochen sein dürfe. Conteh sei zuletzt verletzt gewesen und ohnehin kein Kandidat für den direkten Einsatz gewesen. Der eingeschlagene Weg der Eintracht bedeute auch, Spielern keine Steine in den Weg zu legen, wenn sie den nächsten Schritt gehen wollen.