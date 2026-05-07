Backers und Schnieders vor der Vollendung Matchball im Waldstadion von P. M. · Gestern, 09:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Das Aufmachbild könnte kaum passender gewählt sein: Es stammt vom 10. August 2025 aus der Partie SG Berßen gegen SV Eintracht Emmeln und erzählt schon beim ersten Hinsehen von jener akribischen, beinahe karibisch-gelassenen, aber stets zielgerichteten Trainerarbeit, die Jens Backers und Hendrik Schnieders bei der SG Osterbrock/Geeste seit Monaten abliefern. Nun stehen die beiden kurz davor, ihre gemeinsame Saison 2025/2026 zu vergolden.

In den sozialen Netzwerken wird die Bühne für diesen besonderen Abend bereits bereitet. Dort ist in diesen Tagen unmissverständlich zu lesen: MATCHDAY

Diesen Freitag zählt nur eins: Siegen. Mit einem Erfolg kann sich unsere Mannschaft den Meistertitel sichern.

Freitag, 8. Mai 2026, 19:30 Uhr, Waldstadion Geeste. Jetzt brauchen wir euch! Kommt vorbei, macht Stimmung und unterstützt das Team bei diesem besonderen Abend! Viel mehr braucht es eigentlich nicht. Keine langen Reden, keine Rechenspiele, keine Motivationsposter mit Sonnenuntergang. Ein Sieg und die Saison findet ihren goldenen Schlusspunkt. Backers und Schnieders haben ihre Mannschaft durch Spieltage, Drucksituationen und die üblichen Untiefen des Amateurfußballs manövriert, nun liegt der letzte große Schritt direkt vor der Haustür im Waldstadion. Geeste ist also angerichtet für einen jener Freitagabende, an denen Flutlicht, Nervenflattern und Meisterträume zuverlässig eine sehr eigene Mischung ergeben. Und manchmal reicht dann tatsächlich nur ein einziges Wort: Siegen.