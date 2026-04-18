Back to the roots.....

Das bisherige Trainerteam Kaya und Marciniak wird den Verein auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison verlassen. Der Vorstand von Gelb Weiß Hamborn bedankt sich bei beiden für die engagierte und erfolgreiche Arbeit, mit der sie die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich geprägt haben.

Seine Rückkehr ist ein starkes Signal für Kontinuität, Identifikation und enge Verbundenheit mit dem Kumpelverein.

Mit Beginn der Saison 2026/2027 übernimmt Christian „Schwatten“ Schwarz das Amt des Cheftrainers der 1. Mannschaft. Der 53-Jährige ist bei Gelb Weiß Hamborn kein Unbekannter: Bereits als Spieler trug er sechs Jahre lang das Trikot des Vereins und war in dieser Zeit ein geschätzter Führungsspieler auf und neben dem Platz. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Aufstieg in die Bezirksliga am 24.05.1998 im Spiel gegen Hertha Hamborn vor knapp 1.200 Zuschauern.

Besonders erfreulich ist, dass sich „Schwatten“ trotz anderer interessanter Angebote und nach einer einjährigen Pause ganz bewusst für einen ruhigen, familiären Verein – und damit für seinen Herzensverein Gelb Weiß Hamborn, den „Kumpelverein“ – entschieden hat.

„Wir freuen uns sehr, mit Christian ‚Schwatten‘ Schwarz einen ehemaligen Spieler und ausgewiesenen Kenner unseres Vereins für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Er steht für Teamgeist, Ehrlichkeit, Zusammenhalt und Bodenständigkeit – Werte, die Gelb Weiß ausmachen“, so der Vorstand.

Mit Teamgeist, Herz und Spaß in die Zukunft!

Gelb Weiß wird die kommende Spielzeit nutzen, um sich sportlich und strukturell neu aufzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei die verstärkte Einbindung von Nachwuchsspieler. Die kontinuierliche Arbeit im Jugendbereich – insbesondere in der A-Jugend – zeigt erste Erfolge: Acht Spieler aus dem Nachwuchsbereich werden in den Herrenbereich aufrücken, drei von ihnen schaffen direkt den Sprung in die 1. Mannschaft.

Ein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang auch unserem Jugendtrainer Jose Dobiegalla, der in den vergangenen Jahren viel Herzblut in die Entwicklung unserer jungen Spieler gesteckt hat.

In den kommenden Wochen wird Gelb Weiß Hamborn weitere Neuzugänge für die Mannschaft und das Funktionsteam vorstellen. Aber schon jetzt ist klar: Wir wollen unseren Weg als Kumpelverein weitergehen – ehrlich, geschlossen und mit vollem Einsatz für Gelb Weiß.

Glückauf!

Der Vorstand ⚒️💛🤍