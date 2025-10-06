"Back on Track" - Vilstallöwen erlegen Ulbering mit 2:0

Kurz nach der Halbzeit verwandelte Tim Langmeier einen Elfmeter zur 0:1 Führung. In der Schlussphase entschied dann Fabian Kagerbauer durch seinen dritten Saisontreffer die Partie gegen Surner und Co. – Foto: Thomas Martner

Der FCVE ist wieder zurück in der Spur: Durch einen 2:0 Auswärtssieg beim TSV Ulbering am vergangenen Freirtag holen sich die Vilstallöwen drei ganz wichtige Punkte. In einem kampfbetonten Spiel entschied der FCVE nach der Pause durch einen Elfmeter von Tim Langmeier sowie nach einem Konter durch Fabian Kagerbauer die Partie für sich.

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr TSV Ulbering Ulbering FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 0 2 Die Vorzeichen vor dem Auswärtsspiel in Ulbering standen für den FCVE eigentlich nicht sonderlich gut: Insgesamt sieben Spieler musste FCVE-Coach Andreas Kirschner aufgrund von Krankheit, Verletzung und Arbeit ersetzen. Dazu kam noch die Verletzung von Josua Rusch nach gut 15 Minuten. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Nach der Verletzungsunterbrechung kamen wir dann aber besser ins Spiel und erspielten uns gute Möglichkeiten. Der Gastgeber zeigte sich kämpferisch und läuferisch sehr engagiert und machte uns das Leben schwer". Viele Zweikämpfe prägten die Partie auf engen Geläuf. Beide Teams hatten bis zur Pause je eine zwingende Torchance, wobei Fabian Kagerbauer seitens FCVE die Größte allein vorm TSV-Keeper vergab.

In einer umkämpften Partie in Ulbering hatte der FCVE am Ende durch zwei Treffer in der zweiten Halbzeit am Ende die Nase von. – Foto: Thomas Martner

Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte der FCVE dann seine erste Möglichkeit zur Führung: Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Tim Langmeier den fälligen Strafstoß zur 0:1 Führung (56 Min.) In der Folge verteidigten die Vilstallöwen den knappen Vorsprung dank einer sehr starken Defensive bis in die Schlussphase, in welcher Fabian Kagerbauer nach einem Konter zum 2:0 (90 Min). Endstand traf.