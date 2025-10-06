"Back on Track" - Vilstallöwen erlegen Ulbering mit 2:0

Der FCVE ist wieder zurück in der Spur: Durch einen 2:0 Auswärtssieg beim TSV Ulbering am vergangenen Freirtag holen sich die Vilstallöwen drei ganz wichtige Punkte. In einem kampfbetonten Spiel entschied der FCVE nach der Pause durch einen Elfmeter von Tim Langmeier sowie nach einem Konter durch Fabian Kagerbauer die Partie für sich.
Die Vorzeichen vor dem Auswärtsspiel in Ulbering standen für den FCVE eigentlich nicht sonderlich gut: Insgesamt sieben Spieler musste FCVE-Coach Andreas Kirschner aufgrund von Krankheit, Verletzung und Arbeit ersetzen. Dazu kam noch die Verletzung von Josua Rusch nach gut 15 Minuten. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Nach der Verletzungsunterbrechung kamen wir dann aber besser ins Spiel und erspielten uns gute Möglichkeiten. Der Gastgeber zeigte sich kämpferisch und läuferisch sehr engagiert und machte uns das Leben schwer". Viele Zweikämpfe prägten die Partie auf engen Geläuf. Beide Teams hatten bis zur Pause je eine zwingende Torchance, wobei Fabian Kagerbauer seitens FCVE die Größte allein vorm TSV-Keeper vergab.
Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte der FCVE dann seine erste Möglichkeit zur Führung: Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Tim Langmeier den fälligen Strafstoß zur 0:1 Führung (56 Min.) In der Folge verteidigten die Vilstallöwen den knappen Vorsprung dank einer sehr starken Defensive bis in die Schlussphase, in welcher Fabian Kagerbauer nach einem Konter zum 2:0 (90 Min). Endstand traf.
Der FCVE II konnte in Gerzen seinen Negativtrend stoppen. Aufgrund vieler Ausfälle musste Coach Pascal Morloher den Großteil der Mannschaft austauschen. Müller, Holzeder und Co. erkämpften sich am Ende ein verdientes 1:1 Unentschieden, wobei man am Ende sogar Chancen zum Siegtreffer gegen den Aufstiegskandidaten hatte. Die dritte Mannschaft der Vilstallöwen hingegen konnte das Spitzenspiel gegen Gerzen/Aham II mit 4:3 für sich entscheiden. Mann des Tages war Florian Häusler mit drei Toren.