Bachthaler findet in Stuttgart das, was er in Illertissen vermisst

Holger Bachthaler: Sportlich war das Ende der Fahnenstange in Illertissen erreicht. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Im beschaulichen Illertissen wird seit Jahren hervorragende Arbeit abgeliefert. Trotzdem ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen die Regionalliga das Ende der Fahnenstange. Strukturell, vor allem aufgrund des Stadions, ist der Sprung in die 3. Liga schlicht nicht möglich. Mehrfach haben die Verantwortlichen des Vereins schon betont, dass sich das Interesse der Stadt, Strukturen für Profifußball zu schaffen, doch sehr in Grenzen hält. Und auch die Resonanz im Umfeld ist trotz Regionalliga-Spitzenfußball überschaubar. Zum Heimspiel am Dienstag gegen Viktoria Aschaffenburg verloren sich beispielsweise handverlesene 237 Zuschauer im weiten Rund des Vöhlinstadions. Im Schnitt darf der FVI nur 373 Besucher pro Partie begrüßen. In der Regionalliga Bayern erhält nur die Profireserve der SpVgg Greuther Fürth weniger Zuspruch...

In Stuttgart-Degerloch erwartet Holger Bachthaler nun das Kontrastprogramm. Ein Klub, der unbedingt zurück will in den Profifußball und eine große Fanbase hinter sich weiß. Rund 4.000 Fans kommen im Schnitt zu den Heimspielen ins GAZI-Stadion. Kurzum: In Sachen Ambitionen und Interesse kann der FVI einfach nicht Schritt halten mit den Kickers, was sicher auch ein ausschlaggebender Punkt für den ehrgeizigen Trainer gewesen sein dürfte.

Illertissens Sportlicher Leiter Jochen Schmitt: "Dass Holger uns verlässt, kommt nicht aus heiterem Himmel."

Wie geht`s nun wiederum beim FV Illertissen weiter? "Dass Holger uns verlässt, kommt nicht aus heiterem Himmel. Wir wussten schon länger vom Interesse der Kickers, waren dementsprechend nicht untätig und haben uns einen Plan B zurechtgelegt. Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit potentiellen Kandidaten und hoffen, zeitnah eine Lösung präsentieren zu können", erklärt Illertissens Sportlicher Leiter Jochen Schmitt. Das Profil des neuen Cheftrainers ist dabei auch klar, wie Schmitt erläutert: "Der Neue soll die erfolgreiche Arbeit von Holger fortführen und ein Händchen für junge Spieler haben. Wir wollen die Spielausrichtung im Groben beibehalten." Ob es bedingt durch den Trainerwechsel erneut zu einem größeren Umbruch in Illertissen kommt, das hofft Schmitt nicht: "Die Zeichen stehen gut, dass wir dieses Mal keinen so großen Umbruch bewerkstelligen müssen. Die Mannschaft ist absolut intakt und verfügt über einen ausgesprochen guten Teamgeist."