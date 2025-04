Bachs Routinier Matthias Regnat wird Spielertrainer

Matthias Regnat beschreitet ab Sommer neue Wege. – Foto: Felix Schmautz

Seit Jahren zählt Matthias Regnat beim VfB Bach zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Der inzwischen 33-Jährige machte sich als furchtloser und versierter Außenverteidiger des Bezirksligisten einen Namen im Regensburger Fußball. Letzten Sommer wollte der Routinier eigentlich seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, verwarf diesen Plan aber wieder und steht seit Mitte Oktober wieder auf dem Platz. Zur kommenden Spielzeit beschreitet Regnat nun neue Wege und steigt ins Trainergeschäft ein – als Spielertrainer beim Kreisklassisten TV Barbing. Das gab sein neuer Verein jetzt bekannt.

In Barbing wird Regnat die Nachfolge des scheidenden Übungsleiters Daniel Lang antreten. Der 42-Jährige steckt in seiner zweiten Amtszeit beim TV, coachte die Mannschaft insgesamt sieben Jahre lang. Entsprechend viel hat der Verein ihm zu verdanken. „Dani ist nach wie vor hochangesehen in der Mannschaft und mit Leib und Seele bei der Sache. Er hat stets so ziemlich das Maximum aus der aktuellen Mannschaft herausholen können. Im Verein hat er Riesen-Verdienste“, macht der spielende Abteilungsleiter Johannes Giglberger deutlich. Da Lang zeitlich sehr eingespannt ist und zwei Söhne hat, entschloss er sich zum Rücktritt am Saisonende.



Mit Matthias Regnat habe man eine sehr gute Nachfolgelösung gefunden, davon sind die Verantwortlichen des TV Barbing überzeugt. „Es war unsere Prämisse, einen Spielertrainer zu finden, der uns einerseits auf dem Feld weiterbringt und andererseits auch menschlich zu uns passt“, erklärt Giglberger, „Die Gespräche mit Matthias waren hervorragend, die berühmte Wellenlänge war sofort gegeben. Auch sportlich ist das eine super Verstärkung, Matthias wird noch aktiv spielen.“ Zurzeit sind Giglberger und seine Mitstreiter noch auf der Suche nach einem möglichen Co-Trainer für die Seitenlinie – wenngleich hierbei kein Zwang besteht.







Für Bach und Hainsacker spielte Regnat viele Jahre lang in der Bezirksliga Süd. – Foto: Felix Schmautz





Was sagt Regnat, der in Demling wohnt, selbst zu seinem baldigen ersten Trainer-Engagement in Barbing? „Ich habe mich sehr über die Anfrage des TV Barbing gefreut und bin ihnen dankbar, dass sie mir die Chance geben, die erste Trainerstation anzutreten. Das ist nicht selbstverständlich“, schickt der 33-Jährige voraus. Und weiter: „Ich habe richtig Bock drauf. In der Vergangenheit hatte ich gute Trainer und will nach meiner aktiven Laufbahn weiterhin im Fußballbereich bleiben. Als Trainer kann man es ideal verbinden, seine Erfahrung weitergeben zu können und auf dem Fußballplatz zu stehen. Zunächst kann ich hoffentlich noch selbst als Spieler mitwirken, ich spiele noch gern. Das eine gute Kombination. Ich freue mich, wenn die Aufgabe im Sommer startet.“



Am TV Barbing habe ihm zugesagt, „wie sich die Abteilungsleiter um mich bemüht haben und was sie mit dem Verein vorhaben. Das ist ein sehr familiärer Verein mit vielen Abteilungen, wo sich vieles rührt.“ Die Mannschaft habe laut Regnat einen „super Kern“ und bestehe „hauptsächlich aus Einheimischen“. Wichtig ist ihm auch der Nachwuchs. Sprich: die eigenen Jugendspieler einzubauen und sie bestmöglich beim Start in den Herrenfußball zu unterstützen.



Auch den „Machern“ des Kreisklassisten ist die Jugendarbeit ein ganz wichtiges Anliegen. „Wir haben für die nächsten Jahre eine sehr gute Perspektive. Aus der starken A-Jugend kommen zur neuen Saison viele Spieler raus“, berichtet Spartenleiter Johannes Giglberger erfreut. Mit potenziellen externen Neuzugängen sei man im Gespräch, hier sei aber noch nichts spruchreif. In der laufenden Spielzeit rangiert die Elf von Daniel Lang derzeit auf Rang 11 der Kreisklasse 1. Die Teams aus Alteglofsheim und Neutraubling, die einen Relegationsplatz innehaben, liegen aber nur jeweils einen Punkt zurück. „Am Sonntag geht's gegen den Letzten Sarching. Wir wollen den Klassenerhalt mit allen Mitteln schaffen!“