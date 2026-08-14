Bachmann vor Auftakt: „Erwarten keinen Hurra-Fußball“

Das Ergebnis in Bischofswerda ist eine neu formierte Mannschaft. „Letzten Endes sind wir jetzt eine sehr junge, vorwiegend regionale Truppe, mit der es am Anfang natürlich darum gehen wird, Erfolgserlebnisse zu schaffen. Das wird nicht ganz einfach. Wir müssen uns erst noch finden“, betont der Co-Trainer. In der Vorbereitung, die teils gemeinsam mit der 2. Mannschaft absolviert wurde, trat der BFV vorrangig gegen unterklassige Gegner an. Phaseweise blitzte das Potenzial bereits auf, über die vollen 90 Minuten fehlte jedoch noch die Konstanz.

„Die Vorbereitung lief natürlich sehr holprig – aufgrund des viel zu großen Umbruchs“, ordnet Bachmann die vergangenen Wochen ein. Dass nach einem Abstieg Personal getauscht werde, sei normal, „aber man hat es dort meiner Meinung nach etwas verpasst, drei, vier Stützen zu halten.“

Doch auch der Gegner ist von personellen Sorgen geplagt. Neusalza-Spremberg muss den langfristigen Ausfall seines Abwehrchefs Tom Nathe (schwere Verletzung) sowie von Oliver Kahle (Schambeinentzündung) verkraften. Ob die angeschlagenen Sebastian Tews und Leon Erdmann am Sonntag auflaufen können, ist noch fraglich. Tews ist, neben Tobias Draßdo, übrigens einer von nur zwei FSV-Akteuren, die bereits beim letzten Landesliga-Auftritt 2022 im Kader standen.

Gegner-Analyse und offenes BFV-Transferfenster

Trotz durchwachsener Testspiele beider Teams sieht sich der FSV gut vorbereitet, zumal die letzten beiden Tests gegen Landesklassisten ohne Gegentor gewonnen wurden. BFV-Co-Trainer Bachmann kennt den Gegner aus seiner Zeit beim Radeberger SV gut: Zwar habe Neusalza mit Stürmer Riedel einen wichtigen Abgang zu verzeichnen, stelle mit Taktgeber Draßdo im Mittelfeld aber weiterhin eine eingespielte Mannschaft.

Um dem entgegenzuwirken, schließt der BFV weitere Neuzugänge nicht aus. Nach einem Sponsorenabend am vergangenen Montag erhielt die sportliche Leitung finanziellen Rückenwind: „Die Sponsoren geben uns volle Rückendeckung. Wir haben da auch noch ein bisschen Spielraum“, erklärt Bachmann und lässt durchblicken, dass man den Transfermarkt weiter sondiert.

Feierlicher Rahmen und eine klare BFV-Marschroute

Rund um das Spiel haben die Hausherren einiges geplant. Die Tore am Hänscheberg öffnen um 14:00 Uhr, für Verpflegung ist durch die Vereinskneipe und "Bernds Grill" gesorgt. Die FSV-Kicker werden in neuen Trikots des Spieltagspaten ALL-INKL.COM auflaufen. Zudem zeichnet FSV-Präsident Michael Förster vor dem Anpfiff die "Fußballer der Saison 2025/2026" aus. In der Halbzeitpause werden mit Andreas Wanacki, Jan Hybner, Maximilian Hettler und Laurin Egae-Gimenez vier ehemalige Spieler verabschiedet.

Auf dem Platz blendet Eric Bachmann die Feierlichkeiten des Aufsteigers jedoch aus. Er weiß um die psychologische Komponente: „Ein Aufsteiger ist tendenziell immer mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet als ein Absteiger.“ Seine pragmatische Marschroute für die Schiebocker lautet daher: „Von daher wird es für uns darum gehen, gut in die Zweikämpfe zu kommen, sicher zu stehen und wenn möglich die Null zu halten. Ich erwarte ein schweres Spiel und keinen Hurra-Fußball von uns, sondern ein Auftreten aus einer geordneten Defensive heraus: Nadelstiche setzen und versuchen, dort die ersten Punkte einzufahren.“

Blick auf die Statistik: In den bislang drei Aufeinandertreffen beider Vereine (zweimal im Landespokal, einmal im Testspiel) behielt der BFV 08 stets die Oberhand – bei einem Torverhältnis von 8:3.