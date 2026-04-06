Bachern streckt sich vergeblich Der Tabellenletzte holt gegen den FC Rennertshofen ein 0:2 auf, verliert am Ende aber wieder deutlich +++ Friedberg unterliegt dem BC Aichach trotz ihres starken Torwarts +++ Griesbeckerzell nimmt die nächste Hürde von Bernhard Meitner · Gestern, 22:21 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Bachern (vorne Dennis Kratzat) gingen gegen den FC Rennertshofen leer aus. – Foto: Reinhold Rummel

Die Sportfreunde Bachern gingen auch gegen den FC Rennertshofen leer aus – obwohl der Tabellenletzte große Moral zeigte und einen 0:2-Rückstand noch vor der Pause aufholte. Die Sportfreunde Friedberg unterlagen derweil dem BC Aichach, der sich genauso wie der FC Affing und der BSV Berg im Gau keine Blöße gab. Der ersatzgeschwächte SC Griesbeckerzell hat seine starke Form im Jahr 2026 auch gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting bestätigt. Im Topspiel überholte der TSV Pöttmes den SSV Alsmoos-Petersdorf.

Die Sportfreunde Bachern gingen auch gegen den FC Rennertshofen leer aus – dabei bewies der Tabellenletzte beim 2:5 große Moral. „Es klingt wie eine Packung, aber über die meiste Zeit waren wir ebenbürtig“, haderte Spielertrainer Oliver Mühlberger. Keine elf Minuten waren gespielt, da lagen die Gäste schon 2:0 vorne. Simon Pickhard hatte doppelt getroffen (8., 11.). Bachern ließ sich allerdings nicht hängen – und hatte mit Julian Böhm einen Spieler auf seiner Seite, der ebenfalls in Torlaune war. Durch seine ersten beiden Tore in der laufenden Saison (23., 35.) stand es auf einmal 2:2. Um ein Haar hätte Bachern das Spiel vor der Pause sogar komplett gedreht, der Aufsteiger ließ eine Großchance allerdings ungenutzt. Stattdessen lief es nach der Pause so, wie es oft läuft, wenn eine Mannschaft tief im Tabellenkeller steckt: Maurice Röder brachte Rennertshofen nach etwas mehr als einer Stunde wieder in Führung (64.). In der Schlussphase wurde es schließlich bitter für Bachern: David Pickhard (85.) und Tobias Kruber (88.) sorgten für den deutlichen Endstand. (jly) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Simon Pickhard (8.), 0:2 Simon Pickhard (11.), 1:2 Julian Böhm (23.), 2:2 Julian Böhm (35.), 2:3 Maurice Röder (64.), 2:4 David Pickhard (85.), 2:5 Tobias Kruber (88.)

Mit einer dezimierten Mannschaft war es für die Sportfreunde Friedberg schwer, gegen den Aufstiegsaspiranten zu bestehen. Die Friedberger konnten in vielen Phasen des Spiels nur reagieren, denn ihr Offensivspiel hielt sich in Grenzen. Bester Mann auf Sportfreunde-Seite war Torhüter Robert Schmidberger, der ein ums andere Mal gegen die BCA-Angreifer zum Teil spektakulär klärte. Selbst einen Foulelfmeter von Kapitän Leon Fischer parierte er glänzend (30.). Es zeichnete sich schon ein 0:0 zur Halbzeit ab, da kam Lukas Wagner bei einer unübersichtlichen Situation im Friedberger Strafraum an den Ball – 1:0 für den BCA (45.). Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Hausherren die dominierende Mannschaft, Max Schmuttermair scheiterte erneut an Schmidberger (47.). Nur einmal waren die Friedberger gefährlich, als Matthias Schuster an Torhüter Großhauser scheiterte (53.). In der Folgezeit vergaben die Hausherren reihenweise klare Torchancen oder scheiterten an Schmidberger. Mit dem 2:0 von Markus Kurzhals, der bei seinem Solo nicht energisch genug gestört wurde, war die Partie entschieden (63.), denn von den Friedbergern kam nach vorne zu wenig. Zu allem Überfluss bekam Waleed Mohmed wegen Nachtretens sieben Minuten vor Schluss die Rote Karte gezeigt. (fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Hakan Pelitli - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Lukas Wagner (45.), 2:0 Markus Kurzhals (63.)

Rot: Waleed Mohmed (83./SF Friedberg)

Besondere Vorkommnisse: Leon Fischer (BC Aichach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robert Schmidberger (32.).

Einen 2:0-Sieg fuhr der TSV Pöttmes gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf ein. Danach sah es in der ersten Halbzeit noch nicht aus, hatten doch die Gäste mehr Spielanteile und auch die größeren Chancen. Der Pöttmeser Keeper Kevin Baierl, der einen Sahnetag erwischte, verwehrte den Alsmoosern allerdings die Führung. In der zweiten Halbzeit kämpfte sich der TSV mehr ins Spiel und erspielte sich auch einige gute Chancen. So war es in der 75. Minute Spielertrainer Fabian Scharbatke, der nach einer Flanke über die gesamte Abwehr per Kopf den Gäste-Torwart Zimmermann überwand. Nun wurde das Spiel hektischer, mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende war es der Pöttmeser Youngster Mario Hiesener, der nach einem Konter nur noch durch ein Foul im Sechzehner gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter versenkte wiederum Scharbatke souverän zum 2:0-Endstand (90.). (fido) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Scharbatke (75.), 2:0 Fabian Scharbatke (90. Foulelfmeter)

Der SC Griesbeckerzell (hier Nicolas Koch) gewann gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting. – Foto: Adrian Goldberg

„Mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch“ habe sein SC Griesbeckerzell die Partie gegen den DJK Gebenhofen-Anwalting bestreiten müssen, sagt Abteilungsleiter Florian Baumeister. Wirklich anmerken hatte sich Zell die sperrungs- und verletzungsbedingten Ausfälle aber nicht wirklich lassen: In Halbzeit eins ließ der SC wenig zu – und ging nach einem Elfmeter bald sogar in Führung (23.). Tobias Wiesmüller verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Nicolas Koch gefoult worden war. Nach der Pause erhöhte Justin Tanguc mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 20 Metern (60.). Baumeister sagt: „Das war wichtig, Gebenhofen hat Druck gemacht.“ Das machte die DJK auch weiterhin und gab sich nicht auf – und so erzielte Torjäger Sebastian Kinzel kurz darauf den 1:2-Anschlusstreffer (66.): Aus knapp fünf Metern Entfernung schob er eine Hereingabe ins Tor. Kinzel war auch beim 3:1-Endstandstreffer beteiligt: Luca Pötschan marschierte allein auf das Tor zu, wurde aber noch von einigen Gegnern überholt. Sein Abschluss prallte zwischen ihm und Kinzel hin und her und landete schließlich im Netz (79.). „Unter dem Strich geht der Sieg in Ordnung, war aber hart erkämpft“, resümiert Baumeister. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Tobias Wiesmüller (23. Foulelfmeter), 2:0 Justin Tanguc (60.), 2:1 Sebastian Kinzel (66.), 3:1 Luca Pötschan (79.)

Einen Dämpfer im Abstiegskampf musste der BC Adelzhausen gegen den BSV Berg im Gau hinnehmen. Dabei hatte der BCA in der ersten Halbzeit noch das Zepter in der Hand, wie Spielertrainer Jürgen Lichtenstern sagt: „Wir waren eigentlich spielüberlegen und hatten gute Möglichkeiten, die der gegnerische Torwart aber überragend hält.“ Der BSV dagegen wachte in der zweiten Hälfte auf, das Spiel wurde dadurch aber zerfahrener: „Es wurde ein wildes Spiel, viele Zweikämpfe, viele Freistöße.“ Insgesamt acht Gelbe Karten in Hälfte zwei sprechen Bände. In Minute 85 folgte dann eine Zehn-Minuten-Strafe gegen Adelzhausens Jakob Braun. In Unterzahl schaffte es die BCA-Verteidigung dann nicht, eine misslungene Flanke von links zu verteidigen. Einen Kopfball und eine weitere Ablage später drosch Mario Schwarz den Ball dann zum 1:0 für den BSV aus knapp 18 Metern ins Kreuzeck (87.). „Wir haben dann in Unterzahl aufgemacht“, sagt Lichtenstern. Und so sorgte ein weiteres Foul indirekt für die endgültige Entscheidung: In der dritten Minute der Nachspielzeit verwandelte Martin Froncek einen Freistoß direkt zum 2:0-Endstand, quasi mit dem Schlusspfiff. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Elias Kleß (Aichach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mario Schwarz (87.), 2:0 Martin Froncek (90.+3)

Der FC Affing marschiert und marschiert, weiter der Bezirksliga entgegen: Auf das 7:0 beim TSV Rain II folgte nun ein 4:1 zu Hause gegen Gerolsbach. Dabei hatte es der Gegner „eigentlich nicht verkehrt gemacht“, sagt Affings Spielertrainer Angelo Jakob: „Sie sind tief gestanden und über Konter gefährlich geworden.“ Zudem sei der Platz zwar top, aber ein wenig holpriger als gewohnt gewesen. Den ersten Stich der Partie setzte dennoch der FC Affing, und das früh in der Partie: Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld verlängerte Marcel Felder per Kopf in das lange Eck (8.). Bald folgte aber der Ausgleichstreffer: Ein Gerolsbacher Befreiungsschlag landete in der Affinger Defensive. Ein Stürmer spritzte dazwischen – und wurde im Strafraum gefällt. Florian Plöckl verwandelte den fälligen Elfmeter souverän (14.). „Dann war es weitestgehend ausgeglichen. Wir hatten zwar mehr Ball, aber kaum Chancen“, berichtet Jakob. Nach der Halbzeit machte sich bei den Gästen aber etwas Erschöpfung breit. So kam Robin Helmschrott kurz nach der Pause nach einem Standard im Gestocher zu seinem ersten Tor des Tages (50.). Das zweite folgte kurz vor Ende: Affing gewann den Ball in der gegnerischen Hälfte und marschierte dann mit Tempo los, Helmschrott vollendete (84.). In der Nachspielzeit verwertete Stefan Simonovic dann noch einen weiteren Angriff zum 4:1-Endstand (90.+2). (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Michael Felder (8.), 1:1 Florian Plöckl (14. Foulelfmeter), 2:1 Robin Helmschrott (50.), 3:1 Robin Helmschrott (84.), 4:1 Stefan Simonovic (90.+2)

Der SV Echsheim-Reicherstein kassierte im fünften Spiel des Jahres die vierte Niederlage. Gegen den TSV Rain II verlor der Aufsteiger 1:3. Robin Böhm (18.) und Georgi Nedyalkov (21.) brachten die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung. In der Schlussphase ließ Levente Nyuli Echsheim-Reicherstein mit seinem Anschlusstreffer nochmal hoffen (86.), erneut Nedyalkov machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+6). (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Robin Böhm (18.), 0:2 Georgi Nedyalkov (21.), 1:2 Levente Nyuli (86.), 1:3 Georgi Nedyalkov (90.+6)