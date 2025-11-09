Bachern macht Griesbeckerzell Geschenke

Auch wenn hier der Zeller Kapitän Tan Ünal zu Boden geht, letztlich waren es die Sport-Freunde Bachern, hier mit Tobias Rohrer, die sich geschlagen geben mussten. – Foto: Rudi Fischer

Abgeschlagen im Tabellenkeller bleiben die Friedberger Teams in der Kreisliga Ost. Weder Bachern noch Friedberg konnten punkten. Im Spitzenspiel der Liga besiegte Tabellenführer Affing den BC Adelzhausen deutlich. In Gebenhofen gab es eine Vertragsverlängerung. Trotz einer frühen 2:0-Führung musste sich Rennertshofen beim TSV Inchenhofen mit 2:4 geschlagen geben. Das Derby zwischen dem SV Klingsmoos und BSV Berg im Gau fiel indes den schlechten Witterungs- und Platzverhältnissen zum Opfer.

Die Gastgeber starteten vielversprechend in die Partie und erspielten sich früh mehrere gute Möglichkeiten. Effizienz lag jedoch aufseiten der Gäste: Innerhalb von fünf Minuten erzielte Justin Tanguc einen Doppelpack. In der 11. Minute traf der 22-Jährige nach einer Flanke zum 0:1, ehe er in der 16. Minute nach einer Ecke auf 0:2 erhöhte. In der 34. Minute fiel schließlich das 0:3 – ein unglückliches Eigentor der Hausherren durch Maximilian Leicht nach einer weiteren Ecke. In der Halbzeitpause mussten Spielertrainer Oliver Mühlberger und Maximilian Leicht jedoch doppelt verletzungsbedingt wechseln, unter anderem fiel Torhüter Niklas Köchl aus. Danach verlief das Spiel weitgehend ausgeglichen, nennenswerte Torchancen blieben auf beiden Seiten aus. In der 71. Minute sorgte Leicht mit einem Freistoß für Gefahr: Tobias Rohrer nutzte die Gelegenheit am langen Pfosten und verkürzte auf 1:3. Dann das zweite Geschenk an Zell: In der 78. Minute sah der eingewechselte Keeper Alexander Paula nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte, woraufhin Mühlberger selbst ins Tor musste. Der 33-Jährige hielt seinen Kasten bis zum Abpfiff sauber, doch am Endstand änderte sich nichts mehr. „Positiv ist, dass wir unsere Köpfe nach Rückständen nicht hängen lassen. Phasenweise waren wir auch die etwas bessere Mannschaft. Wir wissen, wenn wir so spielen können, wie wir wollen, können wir auch gegen die meisten Mannschaften mithalten“, erklärte Mühlberger nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Justin Tanguc (11.), 0:2 Justin Tanguc (16.), 0:3 Maximilian Leicht (34. Eigentor), 1:3 Tobias Rohrer (71.)

Rot: Alexander Paula (78./SF Bachern)

Spieltext Die Gastgeber starteten perfekt ins Spiel, als Spielertrainer Fabian Scharbatke in der 6. Minute die Führung mit einem Traumtor in den linken Winkel herstellte. Pöttmes gelang es im Verlauf der ersten Halbzeit jedoch nicht, seine weiteren Chancen zum 2:0 zu nutzen. Der Friedberger Torhüter Robert Schmidberger hielt sein Team mit guten Paraden im Spiel. Kurz vor der Halbzeit hatten die Sportfreunde die Riesenchance zum Ausgleich, aber Lukas Bittner zögerte im Abschluss etwas zu lang (44.). Nach der Pause kam Friedberg besser ins Spiel. In der 63. Minute dann der 1:1-Ausgleich, als David Huber den Ball flach ins lange Eck schoss. Das beflügelte die Gäste, bei denen der eingewechselte Ole Schmid zum tragischen „Held“ wurde. Er lief in der 80. Minute bei einem Konter allein auf das Tor der Hausherren zu, als ihm die Nerven durchgingen und er das Spielgerät neben das Tor setzte. Doch auch Pöttmes drückte weiter und so holte in der 85. Minute der sehr agile Louis Lustig einen Elfmeter heraus, den wiederum Scharbatke sicher zur erneuten Führung verwandelte. Danach spielten die Sportfreunde alles oder nichts, aber ohne zählbaren Erfolg. In der 95. Minute dann per Konter die Entscheidung für Pöttmes, als Albin Krasniqi den Ball mustergültig in vollem Tempo auf Mersad Fakic spielte, der nur noch zum 3:1 einschieben musste. (fido/fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Scharbatke (6.), 1:1 David Huber (63.), 2:1 Fabian Scharbatke (85. Foulelfmeter), 3:1 Mersad Fakic (90.+5)

Das Publikum in Rain sah eine turbulente Partie auf Kunstrasen. Dabei erzielte Johannes Kremer alle drei Treffer der Gäste. Bereits in der 5. Minute brachte er den SSV in Führung. Doch Blerand Kurtishaj gelang in der 24. Minute der 1:1-Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es dann aber erneut Kremer, der Alsmoos-Petersdorf in Front brachte. Kurz davor hatte der Rainer Michael Haid nach einer Notbremse als „letzter Mann“ die Rote Karte gesehen (43.). Nach der Pause dauerte es allerdings nicht lange, bis die Hausherren wieder ausgleichen konnten. Johannes Marb erzielte das 2:2. Und es kam noch schlimmer für das Gästeteam von Oktay Yavus. Denn Valentin Ricker gelang plötzlich der 3:2-Führungstreffer für Rain (71.). Die Gastgeber schwächten sich aber selbst, als Kurtishaj eine Zeitstrafe absitzen musste (72.). Jetzt konnte Alsmoos in doppelter Überzahl agieren – mit Erfolg. Kremer erzielte in der 79. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 3:3-Ausgleich. Der Sportliche Leiter der Alsmooser, Frank Echter, sprach aufgrund der Überzahl und der weitgehenden Überlegenheit seines Teams von zwei verschenkten Punkten. „Das Spiel müssen wir klar für uns entscheiden“, so Echter. (ull/AZ) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Johannes Kremer (5.), 1:1 Blerand Kurtishaj (24.), 1:2 Johannes Kremer (45.+1), 2:2 Johannes Marb (56.), 3:2 Valentin Ricker (71.), 3:3 Johannes Kremer (79.)

Rot: Michael Haid (43./TSV Rain/Lech II)

Nichts zu holen gab es für Aufsteiger Gebenhofen-Anwalting beim FC Gerolsbach. Wie DJK-Abteilungsleiter Thomas Ross berichtet, waren die Gastgeber einfach die effektivere Mannschaft. „Sie haben aus vier oder fünf Chancen drei Tore gemacht“, so Ross. Dabei waren die Gäste bei den ersten beiden Toren selbst am Drücker, verloren dann den Ball und wurden ausgekontert. Das nutzten Daniel Fischer (38.) zum 1:0 und Matthias Steurer (72.) zum 2:0. Ab der 67. Minute war Gebenhofen zudem in Unterzahl, da Maximilian Wolf nach einem groben Foul Gelb-Rot sah. Nach einem Foul von DJK-Keeper Daniel Thomalla gab es Elfmeter für Gerolsbach, den Florian Plöckl zum 3:0 verwandelte (78.). Trotz der Niederlage vermeldete Gebenhofen in dieser Woche schon einen großen Erfolg. Die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sebastian Kinzel und den Co-Trainern Manuel Steinherr und Moritz Piller wurde vorab verlängert. „Wir stehen trotz der Niederlage gut da, aber wer weiß, was in der Rückrunde noch alles passiert“, sagt Ross. Deshalb gelte die Vereinbarung mit dem Trainerteam auch für die Kreisklasse. Dennoch sei man überzeugt, die Klasse halten zu können. (ull/kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Daniel Fischer (38.), 2:0 Matthias Steurer (72.), 3:0 Florian Plöckl (78. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Maximilian Wolf (67./DJK Gebenhofen-Anwalting)

Ein zähes Spiel sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte. Zwar hatte Spitzenreiter Affing deutlich mehr vom Spiel, aber die Adelzhausener Defensive stand sicher. Nach einer Viertelstunde prüfte FCA-Torjäger Stefan Simonovic erstmals BCA-Keeper Lukas Hefele, der parieren konnte. Außer zwei Affinger Halbchancen bekam das Publikum vor der Pause nicht mehr viel zu sehen. Wie der Affinger Trainer Michael Eibel berichtet, schworen er und Spielertrainer Angelo Jakob die Spieler auf die zweite Halbzeit ein und forderten vor allem mehr Konsequenz und Druck auf den Gegner. Das setzten die Hausherren dann auch um und gingen in der 63. Minute in Führung. Ahmed Karaca gelang mit einem Schuss aus 20 Metern in den Torwinkel ein Traumtor. Nur fünf Minuten später legte Robin Helmschrott nach einem tollen Pass von Simonovic das 2:0 nach. In der 84. Minute war es dann Helmschrott, der Simonovic bediente, der zuerst den Gästetorwart ausspielte und dann zum 3:0 einschoss. (ull) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ahmed Karaca (63.), 2:0 Robin Helmschrott (68.), 3:0 Stefan Simonovic (84.)

Die erste Hälfte verlief auf Augenhöhe. Es gab jedoch in den ersten 30 Minuten kaum nennenswerte Aktionen auf beiden Seiten. Nach einer Standardsituation in der 34. Minute landete der Ball über Umwege bei Levente Nyuli, der die Echsheimer in Führung brachte. Neun Minuten später verarbeitete BCA-Stürmer Marcus Wehren ein Zuspiel sehenswert und sorgte für den Ausgleich (43.). Direkt im Anschluss vergaben die Echsheimer große Chancen auf die erneute Führung. Noch vor der Halbzeitpause die vermeintlich spielentscheidende Szene: Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette der Gastgeber berührte Torhüter Dominik Zach die Kugel außerhalb des Strafraums mit der Hand und musste mit der Roten Karte vom Platz. Stellvertreter Andreas Stegmair, der für Bastian Baumgärtner eingewechselt wurde, parierte den darauffolgenden Freistoß. Mit dem anschließenden Eckball gingen die Gäste durch Roman Tsebeliuk dennoch in Führung (45.+9). Nach dem Seitenwechsel fokussierte sich die Mannschaft von Spielertrainer Simon Landes mehr auf die Defensive und konnte sich kaum nennenswerte Möglichkeiten erspielen. In der 51. Minute erhöhte Markus Kurzhals mit einem Freistoß aus rund 20 Metern auf 3:1 für den BCA und in der 70. Minute markierte Wehren mit seinem Doppelpack den 4:1-Endstand. „Die erste Halbzeit lief super für uns und man hat kaum Unterschiede gesehen. Schade, dass wir das Spiel nicht in Gleichzahl spielen konnten, da etwas drin gewesen wäre. Jetzt müssen wir in den nächsten Wochen punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren“, resümierte Landes. (kerde) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Levente Nyuli (34.), 1:1 Marcus Wehren (43.), 1:2 Roman Tsebeliuk (45.+9), 1:3 Markus Kurzhals (51.), 1:4 Marcus Wehren (70.)

Rot: Dominik Zach (45./SV Echsheim-Reicherstein)

Der Inchenhofener Manuel Appel (rechts, hier gegen David Pickhard) trug mit zwei Treffern erheblich zum 4:2-Heimsieg des TSV gegen den FC Rennertshofen bei. – Foto: Reinhold Rummel