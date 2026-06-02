Bacher ballert sich mit Fünferpack an die Spitze - Trio konkurrenzlos

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26.
Dominik Bacher vom 1. FC Penzberg hat in den letzten Spielen nochmal Vollgas gegeben und sich von Platz drei an die Spitze katapultiert. Nach seinem Viererpack Ende April schoss er gegen den TSV Geiselbullach ein Tor, ehe er im letzten Saisonspiel beim 7:0-Erfolg über den BFC Wolfratshausen ganze fünf Tore erzielte.
Die Erdinger Kästen hat Aleksandar Demonjic knapp verpasst, doch dafür steigt der Top-Torjäger des SV Planegg-Krailling mit seinem Verein in die Landesliga auf. Gegen den FC Aschheim holte man sich in der Verlängerung den groß umjubelten Sieg.
Auf Platz drei und ebenfalls weit fernab der Verfolger ist Alexander Kaltner. Der Spielertrainer des MTV München verpasste den Großteil der Spiele im April und Mai und konnte daher seinen Spitzenplatz nicht verteidigen.
1. Dominik Bacher, 1. FC Penzberg: 33 Tore
2. Aleksandar Demonjic, SV Planegg-Krailling: 32 Tore
3. Alexander Kaltner, MTV München: 29 Tore
4. Maximilian Schwinghammer, SV Ohlstadt: 20 Tore
5. Omer Grbic, SC Olching: 17 Tore
5. Florian Weber, FC Deisenhofen II: 17 Tore
7. Moritz Mösmang, SV Untermenzing: 16 Tore
8. Manuel Eichberg, TSV Gilching-Argelsried: 15 Tore
9. Florian Graf, SV Waldeck Obermenzing: 14 Tore
9. Lysander Weiß, TSV Geiselbullach: 14 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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