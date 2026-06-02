Bacher ballert sich mit Fünferpack an die Spitze - Trio konkurrenzlos

Dominik Bacher (Mi.) gelang im letzten Saisonspiel ein Fünferpack. Aleksandar Demonjic (li.) schaffte mit Planegg den Aufstieg in die Landesliga. Kaltner (re.) fehlte dem MTV München in einigen Spielen und konnte deshalb seinen Platz nicht verteidigen. – Foto: FuPa

Dominik Bacher vom 1. FC Penzberg hat in den letzten Spielen nochmal Vollgas gegeben und sich von Platz drei an die Spitze katapultiert. Nach seinem Viererpack Ende April schoss er gegen den TSV Geiselbullach ein Tor, ehe er im letzten Saisonspiel beim 7:0-Erfolg über den BFC Wolfratshausen ganze fünf Tore erzielte.

Die Erdinger Kästen hat Aleksandar Demonjic knapp verpasst, doch dafür steigt der Top-Torjäger des SV Planegg-Krailling mit seinem Verein in die Landesliga auf. Gegen den FC Aschheim holte man sich in der Verlängerung den groß umjubelten Sieg.