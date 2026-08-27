Bach scheitert am Freien TuS – Nabburg souverän

Der TV Nabburg ließ beim Achtelfinalspiel in Altfalter nicht wirklich was anbrennen. – Foto: Josef Trummer



Kleine Überraschung an der Regensburger Schillerwiese: Kreisligist Freier TuS stach den klassenhöheren VfB Bach aus. Gästecoach Thomas Seitz rotierte gegenüber dem vergangenen Bezirksliga-Sieg gegen den Sportclub Regensburg ein Stück weit. Seitz musste mit ansehen, wie Daniel Matjasch den Gastgeber mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (43./45.) mit 2:0 in Führung brachte. Unverdient war das nicht zu diesem Zeitpunkt. Die passende Antwort gab Bach durch den Anschlusstreffer von Julius Pletzer in der 49. Minute. Dabei sollte es bleiben. In einer bis zum Schluss spannenden Partie schaukelte der TuS den knappen Vorsprung ins Ziel und zog ins Pokalviertelfinale ein.



Viertelfinal-Gegner der Regensburger ist erneut ein Bezirksligist – der FC Kosova. Das Spiel ist für kommenden Mittwoch, 2. September, terminiert. Parallel steigen die Begegnungen VfR Regensburg gegen FC Viehhausen und SpVgg Stadtamhof gegen FC Thalmassing. Erst am 16. September stehen sich der TSV Pettenreuth und der BSC Regensburg gegenüber.







In der Liga läuft es bislang richtig gut für den Bezirksliga-Newcomer aus Nabburg. Diesen Schwung kann der TV scheinbar auch in den Pokal transportieren. Die Elf des Spielertrainer-Duos Egeter/Stoykov ließ im letzten Achtelfinalspiel des Kreispokals Cham/Schwandorf nicht wirklich was anbrennen. Letztlich war's ein ziemlich ungefährdeter Sieg beim benachbarten Kreisklassisten SC Altfalter – auch wenn sich der Favorit lange schwer tat gegen eine tiefstehende Heimmannschaft. Nico Sporer sorgte vom Elfmeterpunkt (40.) für die knappe Halbzeitführung der Gäste. Im zweiten Durchgang schraubten Tarkan Özdemir aus gut 20 Metern (69.), Spielercoach Ralph Egeter per Kopf (78.) und Matthias Kurz mit einem direkten Freistoßtor (83.) das Ergebnis in die Höhe.



Nabburgs Viertelfinalgegner ist der 1. FC Schwarzenfeld und damit ein Ligakollege aus der Bezirksliga Nord. Das Match findet am 2. September im Schwarzenfeld Sportpark statt. Am selben Abend treffen die SG Schönthal-Premeischl und die DJK Arnschwang aufeinander. Tags zuvor eröffnet das Bezirksliga-Duell SpVgg Pfreimd gegen TSV Tännesberg die Runde der letzten Acht. Diese wird am 10. September mit dem Duell FT Eintracht Schwandorf gegen FC Maxhütte-Haidhof abgeschlossen.



