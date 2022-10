Flanke Wynn, Tor Kagirov (Blau) – es fällt das zwischenzeitliche 0:2 für den TV Parsberg bei Ziegetsdorf. – Foto: Christian Brüssel

Bach ist Derbysieger – Wacker sieht kein Land Bezirksliga Süd: Regenstauf jubelt in Prüfening dank eines Last-Minute-Elfers +++ Hainsacker geht in Viehhausen Baden +++ Kosova remisiert in Unterzahl

Einiges los am Sonntag in der Bezirksliga Süd. Den höchsten Sieg des Tages feiert etwas überraschenderweise der FC Viehhausen, der Hainsacker mit 4:0 abblitzen ließ. Kosova Regensburg und Bad Abbach teilten sich im Topspiel die Punkte (1:1), Neutraubling kassierte gegen Thalmassing fünf Gegentore. Im Donau-Derby ließ Bach wenig anbrennen, die Guti-Elf setzte sich auswärts bei Nachbar Sulzbach mit 4:1 durch.

Eine klare Niederlage mussten die Hausherren einstecken, die durch Leon Brandl in der siebten Minute in Rückstand gerieten. In der 12. Minute baute Kagirov schon auf 2:0 aus. Anschließend verschnauften beide Seiten, ehe in der 52. Minute Pröbster per Elfmeter den Endstand besorgte.





In die Partie startete Neutraubling optimal, bedingt durch die frühe Führung von Dizdar (2.). Mit einem Doppelschlag von Wohlmann (24., 33.) drehte Thalmassing binnen weniger Minuten die Partie. Mit dem Pausenpfiff glich erneut Didar noch einmal zum 2:2 aus. Mit einem Doppelschlag des FC Thalmassing zu Beginn der zweiten Hälfte geriet Neutraubling endgültig auf die Verliererstraße. In der 70. Minute besorgte Bauer schließlich den Endstand.





Die Regenstaufer Führung in der 21. Minute durch Bilopotocki konnte in der 61. Minute Eizinger zum 1:1 ausgleichen. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Leppien per Elfmeter noch für den TB-Sieg.





Nichts zu holen gab es für das Schlusslicht gegen den direkten Konkurrenten, am Ende musste man eine knappe Niederlage einstecken.





Einen ungefährdeten Heimsieg feierte der FC Viehhausen gegen eine schwache Mannschaft aus Hainsacker. Wolfram (11.) sorgte für die Führung, die Meier noch vor dem Seitenwechsel ausbaute (35.). In Hälfte zwei schraubten Wolfram (70.) und Schmidt (79.) die Führung noch in die Höhe.





Eine sehr gute erste Hälfte gab den Ausschlag dafür, dass Bach die Partie klar für sich entschied. Dengler (2.), Mrkic (24.) und Eckert (29.) machten schon in den ersten 30 Minuten alles klar. In der zweiten Hälfte gelang Sulzbach noch der Ehrentreffer, ehe Schindlbeck (92.) den Endstand besorgte.





Mit einem Unentschieden musste sich der FC zufrieden geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte sah Salla in der 59. Minute auf Seiten von Kosova die Rote Karte. In Unterzahl gelang dann aber durch Arifaj (69.) die Führung. Allerdings rettete Legler der Schuderer-Truppe in der 91. Minute noch einen Punkt.





Das darf man getrost als Blamage bezeichnen, denn der Tabellenzweite aus Regensburg verlor am Samstag vor eigenem Publikum doch etwas überraschend mit 1:2. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, schon in der zweiten Minute war es Stark, der die Gäste bereits in Führung brachte. Das Schlusslicht war davon so beflügelt, dass man den Tabellenzweiten nicht zur Entfaltung kommen ließ. In der 24. Minute schlug der Ball erneut im SC Kasten ein, als abermals Stark zur Stelle war und auf 2:0 stellte. Doch der SC kämpfte sich zurück und gestaltete die Partie wieder spannend, indem Schwaighofer in der 28. Minute auf 1:2 stellte. In der restlichen Spielzeit lebte die Partie von der Spannung und von umkämpften Zweikämpfen, doch ein weiterer Treffer fiel vor den 100 Zuschauern nicht mehr. So stand am Ende eine etwas überraschende 1:2 Heimpleite des SC Regensburg, der damit am Sonntag Platz zwei verlieren könnte.