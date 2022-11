Der VfB Bach II möchte sich mit einem Sieg in Thalmassing in die Winterpause verabschieden und als Tabellenführer überwintern. – Foto: Simon Kröller

Bach II hat den Blinker schon gesetzt Hofdorf und Geisling holen nach +++ Rosenhof freut sich auf das Gemeinde-Derby

Der VfB Bach II (34) möchte mit einem Sieg in Thalmassing (28) als Tabellenführer überwintern. In Kürze kommen nämlich noch drei Punkte auf das Konto dazu, weil vorigen Sonntag Alteglofsheim keine Mannschaft hat stellen können. Zwei Partien des 18. Spieltages wurden bereits absolviert. Geisling (21) gewann gegen Barbing II (7) mit 5:1 und Hofdorf (26) zwang Altenthann (13) mit 4:3 in die Knie. Bereits in der Winterpause befinden sich Tabellenführer Brennberg (37) und der SSV Köfering (17). Hofdorf und Geisling nutzen den Termin für ihr Nachholspiel.

Hofdorf – Geisling (Samstag, 14:15 Uhr) Hinspiel: --. Die SpVgg Hofdorf-Kiefenholz (26) peilt den vierten Dreier in Folge an. Die Heimbilanz ist nach drei Heimsiegen und einem Remis in Serie positiv (4/1/2). Nach dem 4:3-Last-Minute-Sieg gegen Altenthann soll nun Geisling (21) in die Knie gezwungen werden. Die Gäste sind ebenfalls gut drauf, fuhren zuletzt vier Siege und ein Remis ein. Das 5:5 gegen Thalmassing ist umso bemerkenswerter, weil die Seebauer-Truppe bis zur 68. Minute mit 1:5 im Hintertreffen lag. Alteglofsheim II – Sarching II/Illkofen II (Sonntag, 11:45 Uhr) Hinspiel: 3:3. Der TSV Alteglofsheim II (8) konnte vorige Woche in Bach keine Mannschaft stellen. Im letzten Spiel vor der Winterpause empfängt die Pisterer-Elf den Rangletzten von der SG Sarching II/Illkofen II (5). Die Hausherren wollen den Abstand auf den einzigen Abstiegsrang zumindest wahren. Die Gäste möchten die Rote Laterne abgeben. Alteglofsheim wartet weiterhin auf den ersten Heimdreier (0/1/8), Sarching ist in der Fremde noch ohne Punktgewinn (0/0/7).