Bach demontiert Prüfening – Verletzte Linienrichterin in Hainsacker

Nach zuletzt zwei sieglosen Auftritten hat der TB/ASV Regenstauf zurück in die Spur gefunden. Die Blitzer ließen am Sonntag wenig Zweifel aufkommen, der 3:0-Heimsieg gegen den BSC war schon zur Halbzeit unter Dach und Fach. Auf der anderen Seite wartet der Aufsteiger aus Regensburg inzwischen seit fünf Spielen auf einen Punktgewinn. Einen noch deutlicheren Heimsieg feierte Bach. Angeführt von Sturmtalent Julian Wels, dem in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick gelang, fertigte der torhungrige VfB den FSV Prüfening mit 6:1 ab. Unterdessen kam es bei der Nullnummer zwischen Hainsacker und Thalmassing zu einem Kuriosum. Schiedsrichter-Assistentin Sophie Gleißner verletzte sich und konnte die Partie nicht zu Ende führen. Ein Zuschauer sprang für die restliche Spielzeit in die Bresche. Ansonsten verlief das Spiel an sich ziemlich chancen- und ereignisarm.



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir haben die erhoffte Reaktion auf die Niederlage letzte Woche in Pielenhofen gezeigt. Kompliment und Lob an meine Mannschaft, die die Vorgaben umgesetzt und so den verdienten Heimdreier eingefahren hat.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „In der ersten Halbzeit standen wir zu tief, haben den Gegner das Spiel machen lassen. In der zweiten haben wir unsere Verteidigung nach vorne verlegt. Das hat dann besser geklappt. Allerdings war es bei diesem Spielstand dann zu spät. Nach vorne agierten wir noch zu harmlos.“









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Beide Mannschaften haben sich weitestgehend neutralisiert. Torgelegenheiten waren absolute Mangelware. Kamsu Kounga für Hainsacker und Ezeibe für den FC blieben die einzig nennenswerten Abschlüsse in einer intensiv geführten Partie mit wenig Höhepunkten. Unsere Genesungswünsche gehen natürlich an die Schiedsrichter-Assistentin Sophie Gleißner, die verletzt abtransportiert werden musste.“









Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Ein völlig verdienter Sieg und ein richtig gutes Spiel für uns. Trotz zehn Ausfällen wegen Urlaub hat jeder seine Aufgabe richtig gut gemacht. So kann es weitergehen.“