Baccum siegt und erwartet Listrup am Sonntag zum Doppelspieltag

Nachdem am Freitagabend die LED-Flutlichtpremiere des SC Baccum mit einer ansprechenden Offensivleistung gelang, erwartet das Team von Andreas Hüsken am Sonntag um 15:00 Uhr den Tabellenzweiten SV Listrup.

Am Sonntag wird mit Listrup ein ebenso starker Gegner an der Alten Dorfstraße erwartet. Bereits das Hinspiel war umkämpft und endete 2:1 für Listrup. Es bleibt abzuwarten wieviel Kraft das Freitagspiel für Baccum gekostet hat.

Dem Trainer stehen mit Ben Lübbers, Malte Albers und David Scholz drei weitere Spieler zur Verfügung, die am Freitagabend fehlten. Der SV Listrup lies sich bislang nicht in die Karten schauen und kündigte im vereinseigenen Vorbericht 17 Grad und Sonne an. Dies dürfte einige Listruper motivieren ihr Team am Sonntag zu unterstützen. Nach der Niederlage gegen Börger brennt das Team auf Wiedergutmachung. Für Baccum könnte es ein Big-Point-Wochenende werden. Es ist also alles angerichtet für ein heißes Spiel.

