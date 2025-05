Baccum klettert auf Platz 6 - Voran Brögbern abgestiegen

Am heutigen Sonntag fand nur ein Spiel in der Emslandliga statt.

Das abstiegsbedrohte Team von Voran Brögbern trat mit Trainer Sebastian Wolf beim SC Baccum an. Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel, bei dem die Hausherren den Gästen Platz ließen und selbst wenig Druck auf die Abwehrreihe der Gäste machte. Brögbern scheiterte durch Lukas Brenner am Pfosten (17.) und spielte eine passable erste Hälfte, in der die Hausherren kaum zwingend vor das Tor kamen. Das änderte sich nach der Halbzeit deutlich. Trainer Andreas Hüsken nahm zwei Wechsel vor und brachte Marius Wemker für Simon Hutmacher und Jonas Goldschmidt für Malte Albers. Zudem agierte Baccum nun mutiger und traf durch Benjamin Kramer und Simon Chapman nun schnell zur 2:0 Führung. Nach einer Stunde dominierte der SC Baccum das Geschehen und erhöhte später durch Kramer (69.) und Lübbers (81.) auf 4:0. Die grün-weißen hatten keine Mühe das Spiel nach Hause zu bringen und vergaben weitere Möglichkeiten zur höheren Führung. Letztendlich wäre dies aber auch gegen tapfer kämpfende Gäste zuviel gewesen. Der SV Voran Brögbern steigt nach der Niederlage nun sicher ab und wird den Gang in die Kreisliga antreten. Baccum hält trotz durchwachsener erster Halbzeit Anschluss an die Spitzengruppe der Emslandliga und verbessert sich auf Platz 6.