Pau Babot (rechts) im Duell mit Englands Noni Madueke. – Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

Babot, Arthee, Muiomo: Drei Oberliga-Kicker in der Nationalelf Wie wird ein Fußballer in der fünften Liga zum Nationalspieler? Walldorfs Pau Babot, Angel Arthee vom FC Eddersheim und der Wormser Jonathan Muiomo berichten über ihre Erfahrungen

Walldorf/Eddersheim/Worms. Am vergangenen Sonntag musste der SV Rot-Weiß Walldorf ohne seine Stütze im Mittelfeld auskommen. Pau Babot fehlte dem Hessenligisten gegen den SV Hummetroth aus besonderem Grund - denn der 22-Jährige war mit der Nationalmannschaft Andorras im Einsatz. Am Donnerstagabend ging es zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen Albanien (0:1), am Montagabend lief er beim Testspiel in Finnland auf (0:4).



In der neuen Folge von „Kreisliga Royal“, der Amateurfußball-Videoshow der VRM, erzählen wir die Geschichten von Pau Babot, Angel Arthee und Jonathan Muiomo. Alle drei kicken eigentlich in der fünften Liga – und spielen doch für die Nationalmannschaft. Babot für Andorra. Arthee vom Hessenligisten FC Eddersheim für Mauritius. Und der Flörsheimer Muiomo von Wormatia Worms für Mosambik. Nationalmannschaft riesige Ehre für Hessenliga-Spieler

„Als die Einladung kam, war das eine riesige Ehre, mein Land vertreten zu dürfen“, bringt Angel Arthee die Bedeutung für die Nationalelf spielen zu dürfen, auf den Punkt. Für den 22-Jährigen, der im vergangenen Sommer vom SV Unter-Flockenbach zum Hessenliga-Zweiten FC Eddersheim gewechselt ist, sei es etwas ganz Besonderes gewesen, die Nationalhymne zu hören. „Das war pure Gänsehaut“, schildert er im Gespräch.

Eddersheims Angel Arthee läuft für Mauritius auf. – Foto: Mauritius Football Association

Doch wie wird man überhaupt Nationalspieler, als Spieler in der fünftklassigen Hessenliga? „Ich habe ein Tor aus 25 Metern geschossen, das zufällig gefilmt wurde. Das war damals noch nicht so gängig. Das habe ich in meine Familiengruppe gestellt, und meine Tante hat es an eine Freundin geschickt, die beim andorranischen Fußballverband gearbeitet hat“, erzählt Pau Babot. Im anschließenden Probetraining konnte er überzeugen und gleich in der U19 gegen Deutschland debütieren. Ein Highlight – genau wie die beiden Duelle mit England in diesem Sommer. 0:1 und 0:2 hieß es aus Sicht des Fußball-Zwergs. „Vor so einer Kulisse zu spielen und so gut mithalten zu können, das war schon sehr besonders“, sagt Babot. Nach dem Spiel tauschte er mit Bayern-Star Harry Kane das Trikot.

Jonathan Muiomo präsentiert stolz das Nationaltrikot mit der Nummer 15. (Archiv) – Foto: Ramiro Simone