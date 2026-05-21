Babenhausen und Dinkelscherben machen es spannend

Wer schafft den Klassenerhalt in der Bezirksliga? Diese Frage wird am Pfingstsonntag (17 Uhr, in Balzhausen) zwischen dem Nord-13. TSV Dinkelscherben und dem Süd-13. TSV Babenhausen entschieden. Beide machten es in der 1. Runde vor jeweils mehr als 700 Fans extrem spannend. Babenhausen setzte sich mit einem Treffer kurz vor Schluss mit 1:0 gegen die U23 des FC Gundelfingen durch, Dinkelscherben machte erst in der Verlängerung den 3:1-Erfolg gegen die SpVgg Langerringen perfekt. Gundelfingen und Lagerringen steigen dadurch in die Kreisliga ab.
Während für den TSV Babenhausen der Klassenerhalt weiter möglich ist, ist der Traum für die U23 des FC Gundelfingen geplatz. Nachdem die Bayernliga-Reserve aus einer in der Winterpause schier aussichtslosen Situation heraus noch auf den letzten Drücker die Abstiegsrelegation erreicht hatten, kam mit dem 0:1 gegen Babenhausen der Knock Out.
„Babenhausen war einfach die reifere Bezirksliga-Mannschaft“, räumte auch FCG-Coach Armin Resselberger ein. „In den entscheidenden Situationen wussten sie genau, was sie gegen unsere junge Truppe zu tun hatte. Da mussten wir uns lange bei Torhüter Elias Thurn bedanken, dass wir nicht früh entscheidend zurücklagen, er hat eine Topleistung abgeliefert.“
Allein gegen Marius Staiger scheiterte drei Mal aussichtsreich an Thurn. Als schließlich schon viel auf eine Verlängerung hindeutete, musste sich der Keeper doch noch geschlagen geben. Silas Bauer brachte die Kugel scharf vors Tor und TSV-Spielertrainer Simon Fischäß sorgte für kollektiven Jubel beim Süd-Bezirksligisten. In der Nachspielzeit handelte sich zudem Neo Fähnle einen Platzverweis ein, als er TSV-Torjäger Fatih Ademi im Laufduell zu Fall brachte. Ademi wäre sonst frei vor Thurn aufgetaucht.
Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 717 (in Waldstetten)
Tor: 1:0 Simon Fischäß (87.)
Rote Karte: Neo Fähnle (90.+1/FC Gundelfingen II/Notbremse)
Ein echter Krimi war das Relegationsspiel des TSV Dinkelscherben gegen die SpVgg Langerringen. Für Langerringen endet nach der 1:3-Niederlage das Kapitel Bezirksliga zum zweiten Mal binnen zwei Jahren mit dem Abstieg in der Relegation.
Dinkelscherben war in der ersten Halbzeit besser und hätte die Partie da entscheiden können. Zwar gelang Felix Klingenstein der verdiente Führungstreffer, nachdem Thomas Kubina zuvor den Pfosten getroffen hatte. Einen weiteren Alu-Treffer verbuchte Hakan Avci (28.). Umso überraschender fiel kurz vor dem Seitenwechsel das 1:1, das Lagerringens Torjäger Bastian Renner für Robin Keiß mustergültig aufgelegt hatte. Ein Treffer, der Wirkung zeigte. Dinkelscherben hatte den Faden verloren, während Langerringen dem Sieg näher war. Doch es blieb beim 1:1 und damit folgte die Verlängerung. Dort wurde der lange verletzte Josef Kastner zur entscheidenden Figur. Beim 2:1 zirkelte er den Ball bei einer Ecke auf den Kopf von Kubina und auch das 3:1 bereitete Kastner vor. Nach einem Frustfoul von Arda Diri hatte es die Rote Karte für den Langerringer gegeben, Kastner führte den Freistoß aus - und vor dem Tor stiegen Daniel Wiener und Thomas Kubina gemeinsam hoch und bugsierten die Kugel zur Entscheidung ins Netz.
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 708 (in Walkertshofen)
Tore: 1:0 Felix Klingenstein (18.), 1:1 Robin Keiß (44.), 2:1 Thomas Kubina (97.), 3:1 Daniel Wiener (113.)
Rote Karte: Arda Diri (111./SpVgg Langerringen)