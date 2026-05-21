Babenhausen und Dinkelscherben machen es spannend

Ein echter Krimi war das Relegationsspiel des TSV Dinkelscherben gegen die SpVgg Langerringen. Für Langerringen endet nach der 1:3-Niederlage das Kapitel Bezirksliga zum zweiten Mal binnen zwei Jahren mit dem Abstieg in der Relegation.

Dinkelscherben war in der ersten Halbzeit besser und hätte die Partie da entscheiden können. Zwar gelang Felix Klingenstein der verdiente Führungstreffer, nachdem Thomas Kubina zuvor den Pfosten getroffen hatte. Einen weiteren Alu-Treffer verbuchte Hakan Avci (28.). Umso überraschender fiel kurz vor dem Seitenwechsel das 1:1, das Lagerringens Torjäger Bastian Renner für Robin Keiß mustergültig aufgelegt hatte. Ein Treffer, der Wirkung zeigte. Dinkelscherben hatte den Faden verloren, während Langerringen dem Sieg näher war. Doch es blieb beim 1:1 und damit folgte die Verlängerung. Dort wurde der lange verletzte Josef Kastner zur entscheidenden Figur. Beim 2:1 zirkelte er den Ball bei einer Ecke auf den Kopf von Kubina und auch das 3:1 bereitete Kastner vor. Nach einem Frustfoul von Arda Diri hatte es die Rote Karte für den Langerringer gegeben, Kastner führte den Freistoß aus - und vor dem Tor stiegen Daniel Wiener und Thomas Kubina gemeinsam hoch und bugsierten die Kugel zur Entscheidung ins Netz.

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 708 (in Walkertshofen)

Tore: 1:0 Felix Klingenstein (18.), 1:1 Robin Keiß (44.), 2:1 Thomas Kubina (97.), 3:1 Daniel Wiener (113.)

Rote Karte: Arda Diri (111./SpVgg Langerringen)