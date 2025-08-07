Babenhausen legt im Heimspiel nach

In der englischen Woche der Bezirksliga Süd setzt der SV Mering seine noch kleine Erfolgsserie fort und grüßt durch das 3:0 gegen den TV Erkheim von der Spitze. Zum Verfolgerkreis gehört der TSV Babenhausen, der gegen den TSV Legau den ersten Heimsieg feierte. Aufsteiger TV Weitnau ergatterte mit dem 0:0 gegen den SVO Germaringen den ersten Bezirksliga-Punkt seiner Vereinsgeschichte.
Gegen den TSV Legau hat der TSV Babenhausen mit 3:1 seinen ersten Heimsieg eingefahren. Rund Es war eine unterhaltsame Partie, in der Spielertrainer Simon Fischäß die Babenhauser kurz vor dem Pausenpfiff in Führung brachte.
Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Babenhausen selbst: Daniel Silva Gonzalez sah die Gelb-Rote Karte. Nur zwei Minuten später nutzte Alexander Schwarz die numerische Überzahl und glich für Legau aus. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Fatih Ademi verwandelte 360 Sekunden später inen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte Jan Hauser in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Solo. Zu dem Zeitpunkt waren auch die Legauer aufgrund der Ampelkarte für Alexander Schwarz ebenfalls zu zehnt. (pmi) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Simon Fischäß (45.+2), 1:1 Alexander Schwarz (56.), 2:1 Fatih Ademi (60./Foulelfmeter), 3:1 Jan Hauser (90.+4)
Gelb-Rot: Daniel Silva Gonzalez (55./TSV Babenhausen), Alexander Schwarz (84./TSV Legau)
Der VfL Kaufering trat bei FC Bad Wörishofen zwar dominant auf, doch die Unterallgäuer hielten mit ihren Stärken dagegen: Giftig in den Zweikämpfen und mit großer Laufbereitschaft machten sie die Räume eng und verdienten sich ein 2:2.
Dabei mussten die Wörishofer zweimal einem Rückstand nachlaufen. Bastian Dillinger hatte seinen Gegenspieler versetzt und den herausstürzenden Keeper Julian Fischer zum 0:1 bezwungen. Etwas überraschend fiel kurz vor der Pause der Ausgleich: Thomas Waltenberger hatte auf Neuzugang Noah Gaisser geflankt, der VfL-Schlussmann Michael Wölfl bzweingen konnte.
In der zweiten Hälfte agierte der FCW endgültig auf Augenhöhe, geriet aber ein zweites Mal in Rückstand. Manuel Detmar zog aus 25 Metern einfach mal ab und traf per Sonntagsschuss ins FCW-Gehäuse. Es spricht für die Kneippstädter, dass sie selbst nach diesem Rückschlag noch einmal zurückkamen, begünstigt auch durch eine Gelb-Rote Karte gegen Kauferings „Sechser“ Malik Belakhal (83.). spielertrainer Waltenberger vrewertete die Vorlage von Severin Bartsch zum 2:2. (jt) Lokalsport MZ
Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 224
Tore: 0:1 Bastian Dillinger (26.), 1:1 Noah Gaisser (44.), 1:2 Manuel Detmar (77.), 2:2 Thomas Waltenberger (87.)
Gelb-Rot: Malik Belakhal (84./VfL Kaufering)
Die SpVgg Lagerlechfeld zeigte beim FC Thalhofen eine bärenstarke Reaktion auf einen Zwei-Tore-Rückstand und nahm mit dem 2:2 noch einen Punkt aus dem Ostallgäu mit.
Thalhofen hatte einen Traumstart hingelegt und war durch Marvin Wahler gleich nach dem Anpfiff in Führung gegangen. Danach hielt SpVgg-Torwart Tobias Böhm sein Team mit zwei starken Paraden im Spiel. Beim Freistoß von Julien Drimml war Böhm allerdings machtlos - 2:0.
Doch die Lechfeldkicker schlugen zurück. Drei Minuten später erzielte Yannic Tauscher nach einem Freistoß bereits den Anschlusstreffer.
In der zweiten Halbzeit war es ein spannendes Spiel. In der heißen Schlussphase war dann das Glück auf Lechfelder Seite und Kevin Heinz konnte in der Nachspielzeit das 2:2 erzielen. (hs) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 334
Tore: 1:0 Marvin Wahler (1.), 2:0 Julien Drimml (28.), 2:1 Yannic Tauscher (31.), 2:2 Kevin Heinz (90.+1)
Für den FC Wiggensbach gibt es beim SV Egg an der Günz weiterhin nichts zu holen. Dieses Mal setzte es im Günztal eine 0:2-Niederlage. Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Bis die egger erstmals jubeln durften, dauerte es fast bis zum Pausenpfiff: Tim Bergmiller stocherte den Ball zum 1:0 ins Tor.
Obwohl die Egger nach dem Seitenwechsel mehr investierten, gelang ihnen zunächst nicht viel. Erst nach einer Zeitstrafe gegen Wiggensbachs Adrian Krieger (71.) waren die Gastgeber überlegen, erneut Bergmiller traf per Kopf zum 2:0. Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Corvin Rapp Pech, als sein Kopfball an den Pfosten ging. (jürs) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Tim Bergmiller (43.), 2:0 Tim Bergmiller (77.)
Gelb-Rot: Steffen Maier (80./FC Wiggensbach)
Es hat nicht viel zum Auswärtspunkt für die SpVgg Langerringen gefehlt. Am Ende hatte aber die SpVgg Kaufbeuren das Spielglück auf ihrer Seite und gewann durch den Treffer von Bora Imamogullari mit 3:2.
Langerringen hätte durchaus in Führung gehen können, aber SVK-Torwart Lukas Kress lenkte den Ball beim Schuss von Thomas Daniel noch an den Pfosten. Mehr Glück hatte auf der Gegenseite Kubilay Güzel, der aus 25 Metern draufhielt und via Innenpfosten zum 1:0 traf. Mitten in die Langerringer Druckphase hinein fiel der zweite Gegentreffer, als Imamogullari für Robin Conrad auflegte.
Langerringen machte aber weiter Druck und als Lukas Müller-Daxbacher von Oguzhan Erol im Strafraum umgestoßen wurde, verwandelte er den fälligen Elfmeter zum Anschlusstreffer. Nun begann ein wahres Powerplay des Aufsteigers, der in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den Kopfball von Bastian Renner zum Ausgleich kam. Der Punkt war zum Greifen nah, nur Bora Imamogullari hatte etwas dagegen. Mit einem Weitschuss erzielte er Sekunden später doch noch den Kaufbeurer Siegtreffer. (hs) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Kubilay Güzel (15.), 2:0 Robin Conrad (73.), 2:1 Lukas Müller-Daxbacher (83./Foulelfmeter), 2:2 Bastian Renner (90.+4), 3:2 Bora Imamogullari (90.+5)
Während der TSV Bobingen der Knoten geplatzt ist, steckt der FC Königsbrunn nach der 0:2-Derbyniederlage in der Ergebniskrise. Das Match begann zerfahren, mit Ballverlusten auf beiden Seiten. Bobingen hatte zwar ein leichtes optisches Übergewicht, doch der FCK hielt sein Tor zunächst sauber. Das änderte sich, als Mattis Junker allein vor Torwart Hopfenzitz das 1:0 für Bobingen erzielte.
Das Führungstor gab den Bobingern Auftrieb. Sie drückten auf einen zweiten Treffer, der gleich nach der Pause folgen sollte. Königsbrunns Torwart Nico Hopfenzitz spielte dabei einen Ball direkt in die Beine von Nicolas Prestel. Der ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte das 2:0. Königsbrunn kam nicht mehr richtig ins Spiel und der TSV fuhr einen relativ ungefährdeten Dreier ein. (ek) Lokalsport SZ
Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Mattis Junker (34.), 2:0 Nicolas Prestel (49.)
Mit 3:0 schlug der SV Mering den Landesliga-Absteiger TV Erkheim. Die Meringer begannen mit einem mutigen Offensivfußball und gingen nach einer Flanke von Leon Weigand durch Yusha Venos in Führung. „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir die Führung nicht früher ausgebaut haben“, meinte MSV-Coach Thilo Wilke später. 20 Minuten vor Schluss war es dann aber soweit. Kapitän Dominik Schön legte auf Lukas Weißenböck ab, der zum 2:0 traf. Kurz vor Schluss stachen dann noch die Joker: Der eingewechselte Michael Fuchs legte für den ebenfalls eingewechselten Noah Mölders auf - 3:0. (kerde) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yusha Venos (20.), 2:0 Lukas Weißenböck (70.), 3:0 Noah Mölders (90.+2)
Am Ende musste der TV Weitnau noch einmal um den ersten Bezirksliga-Punkt zittern, denn nach den Zeitstrafen gegen Claus Rist (86.) und Alexander Egger (89.) war der Aufsteiger mit zwei Mann im Unterzahl. Doch die neun Weitnauer wehrten sich bis zum Umfallen und retteten das 0:0 gegen den SVO Germaringen über die Ziellinie.
Germaringen hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, Weitnau stand in der Defensive gut und lauerte auf Konter. Nach dem Seitenwechsel suchte auch der TV mehr die Offensive, konnnte seine Möglichkeiten durch Luis Stöhr, German Stöhr oder Daniel Socher nicht zum erhofften Siegtreffer nutzen - und musste hinten raus etwas bangen.
Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 200