Babenhausen legt im Heimspiel nach

In der englischen Woche der Bezirksliga Süd setzt der SV Mering seine noch kleine Erfolgsserie fort und grüßt durch das 3:0 gegen den TV Erkheim von der Spitze. Zum Verfolgerkreis gehört der TSV Babenhausen, der gegen den TSV Legau den ersten Heimsieg feierte. Aufsteiger TV Weitnau ergatterte mit dem 0:0 gegen den SVO Germaringen den ersten Bezirksliga-Punkt seiner Vereinsgeschichte.

Gegen den TSV Legau hat der TSV Babenhausen mit 3:1 seinen ersten Heimsieg eingefahren. Rund Es war eine unterhaltsame Partie, in der Spielertrainer Simon Fischäß die Babenhauser kurz vor dem Pausenpfiff in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Babenhausen selbst: Daniel Silva Gonzalez sah die Gelb-Rote Karte. Nur zwei Minuten später nutzte Alexander Schwarz die numerische Überzahl und glich für Legau aus. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Fatih Ademi verwandelte 360 Sekunden später inen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte Jan Hauser in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Solo. Zu dem Zeitpunkt waren auch die Legauer aufgrund der Ampelkarte für Alexander Schwarz ebenfalls zu zehnt. (pmi) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Simon Fischäß (45.+2), 1:1 Alexander Schwarz (56.), 2:1 Fatih Ademi (60./Foulelfmeter), 3:1 Jan Hauser (90.+4)

Gelb-Rot: Daniel Silva Gonzalez (55./TSV Babenhausen), Alexander Schwarz (84./TSV Legau)

Der VfL Kaufering trat bei FC Bad Wörishofen zwar dominant auf, doch die Unterallgäuer hielten mit ihren Stärken dagegen: Giftig in den Zweikämpfen und mit großer Laufbereitschaft machten sie die Räume eng und verdienten sich ein 2:2.

Dabei mussten die Wörishofer zweimal einem Rückstand nachlaufen. Bastian Dillinger hatte seinen Gegenspieler versetzt und den herausstürzenden Keeper Julian Fischer zum 0:1 bezwungen. Etwas überraschend fiel kurz vor der Pause der Ausgleich: Thomas Waltenberger hatte auf Neuzugang Noah Gaisser geflankt, der VfL-Schlussmann Michael Wölfl bzweingen konnte.

In der zweiten Hälfte agierte der FCW endgültig auf Augenhöhe, geriet aber ein zweites Mal in Rückstand. Manuel Detmar zog aus 25 Metern einfach mal ab und traf per Sonntagsschuss ins FCW-Gehäuse. Es spricht für die Kneippstädter, dass sie selbst nach diesem Rückschlag noch einmal zurückkamen, begünstigt auch durch eine Gelb-Rote Karte gegen Kauferings „Sechser“ Malik Belakhal (83.). spielertrainer Waltenberger vrewertete die Vorlage von Severin Bartsch zum 2:2. (jt) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 224

Tore: 0:1 Bastian Dillinger (26.), 1:1 Noah Gaisser (44.), 1:2 Manuel Detmar (77.), 2:2 Thomas Waltenberger (87.)

Gelb-Rot: Malik Belakhal (84./VfL Kaufering)