Babelsbergs schwere Stunde: Wiedergutmachung in Zwickau gesucht

Die Erinnerungen an den Auftritt im Stadion an der Gellertstraße sind eine offene Wunde. Vor 4842 Zuschauern erlebte der SV Babelsberg 03 einen Albtraum in fünf Akten. Das Team von Trainer Johannes Paul Lau und Co-Trainer Daniel Frahn fand kein Mittel gegen die Entschlossenheit der Gastgeber. Der Chemnitzer FC dominierte das Geschehen. Besonders ein Name brannte sich schmerzhaft in das Gedächtnis der Babelsberger ein: Dejan Bozic. Der Angreifer eröffnete in der 39. Minute den Torreigen. Was folgte, war eine Demontage der Defensive.

Die zweite Halbzeit in Chemnitz entwickelte sich zu einer Demonstration der Machtlosigkeit. In der 57. Minute verwandelte Dejan Bozic einen Handelfmeter zum 2:0, nur vier Minuten später legte er das 3:0 nach. In der 69. Minute krönte er seine Leistung mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 4:0. In der 86. Minute erhöhte Artur Mergel auf 5:0, bevor Ardahan Yilmaz in der 88. Minute zumindest den Ehrtreffer zum 1:3-Endstand aus Babelsberger Sicht markierte.

Die prekäre Lage im Klassement der Regionalliga

Der Blick auf die Tabelle der Regionalliga Nordost verdeutlicht die Schwere der Aufgabe für den SV Babelsberg 03. Mit lediglich 20 Punkten aus 20 Spielen rangiert der Verein auf dem 13. Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 29:38 spiegelt die defensiven Sorgen wider. Der kommende Gegner, der FSV Zwickau, belegt mit 36 Punkten den fünften Rang und geht als klarer Favorit in dieses Nachholspiel.

Die offene Rechnung aus dem Hinspiel gegen Zwickau

Zusätzliche Brisanz erhält das Duell durch die Erinnerungen an das Hinspiel. Vor 2646 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion musste sich der SV Babelsberg 03 dem FSV Zwickau mit 0:2 geschlagen geben. Damals brachte Lukas Eixler die Sachsen bereits in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der 51. Minute erhöhte Theo-Gunnar Martens auf 0:2. Es war ein Spiel voller Härte und Emotionen, das durch zwei Platzverweise geprägt war: Andrey Startsev sah auf Zwickauer Seite Gelb-Rot, während Alexander Georgiadi für Babelsberg ebenfalls vorzeitig duschen gehen musste. Besonders tragisch blieb die 73. Minute in Erinnerung, als Tino Schmidt mit einem Elfmeter scheiterte und die Chance auf eine späte Aufholjagd vergab. Diese ungelöste Rechnung sorgt für eine zusätzliche emotionale Aufladung vor dem Anpfiff am Dienstagabend.

Die Mission Flutlicht-Wunder in Zwickau

Wenn am morgigen Dienstag um 19 Uhr der Anpfiff ertönt, muss der SV Babelsberg 03 alles in die Waagschale werfen. Trainer Johannes Lau wird seine Elf auf die kampfbetonte Spielweise der Zwickauer einstellen müssen. Die Mannschaft muss beweisen, dass sie aus der 1:5-Schlappe gelernt hat und die defensiven Lücken schließen kann. In Zwickau zählt nur die pure Leidenschaft, um den Negativtrend zu stoppen und die Rückreise nach Babelsberg nicht mit leeren Händen antreten zu müssen.