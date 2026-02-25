Babelsbergs Ende der Eiszeit: Neustart beim Chemnitzer FC

Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die die Akteure hinter sich haben. Viermal war die Vorbereitung auf ein Wochenende umsonst, viermal siegte das Wetter über den Sport. Für Johannes Lau und sein Team bedeutet dieser Neustart eine gewaltige mentale Herausforderung. Man muss die Spannung hochhalten, wenn der Platz unbespielbar ist und die Tore verschlossen bleiben. Diese witterungsbedingte Zwangspause hat den Rhythmus empfindlich gestört, doch die Sehnsucht, die Farben des Vereins endlich wieder auf dem Platz zu vertreten, ist nach dieser langen Abstinenz größer denn je. Am 24. Spieltag soll der Knoten endlich platzen, wenn die Reise nach Sachsen zum Traditionsduell führt.

Ein Blick auf die nackte Realität der Tabelle

Die sportliche Ausgangslage ist nach der langen Pause prekär. Während Konkurrenten teilweise spielen konnten, findet sich der SV Babelsberg 03 mit 20 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz wieder. Die Bilanz von fünf Siegen, fünf Unentschieden und neun Niederlagen bei einem Torverhältnis von 28:33 zeigt, dass jeder Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und eine bessere Platzierung zählt. Der kommende Gegner, der Chemnitzer FC, rangiert mit 31 Punkten auf dem siebten Platz und ist damit favorisiert.

Die Herausforderung im dichten Mittelfeld der Liga

Hinter dem oberen Drittel kämpft eine Gruppe von Mannschaften um den Anschluss. Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II belegt mit 26 Punkten den achten Platz, punktgleich mit dem BFC Preussen und dem FSV 63 Luckenwalde. Dahinter folgen der ZFC Meuselwitz mit 22 und die Zweitvertretung von Hertha BSC II mit 21 Punkten. Für Babelsberg ist der Druck spürbar, denn im Nacken sitzen der Greifswalder FC mit 19 Punkten und der BFC Dynamo mit 17 Zählern. Am Ende des Tableaus kämpfen die BSG Chemie Leipzig mit 13, der FC Eilenburg mit 12 und der FC Hertha 03 Zehlendorf mit lediglich 8 Punkten gegen den Abstieg. In dieser engen Konstellation ist das Spiel in Chemnitz am Freitag, 27.02.2026, um 19 Uhr von enormer Bedeutung.

Offene Rechnungen aus dem emotionalen Hinspiel

Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison schmerzen noch immer. Vor 2896 Zuschauern im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion mussten sich die Babelsberger dem Chemnitzer FC mit 0:1 geschlagen geben. Es war ein Spiel voller Leidenschaft und Bitterkeit. Den entscheidenden Treffer erzielte Dejan Bozic in der 42. Minute durch einen Foulelfmeter. Die Emotionen kochten kurz vor dem Ende hoch, als Leon Damer in der 89. Minute auf Seiten der Chemnitzer die Rote Karte sah. Diese knappe Niederlage und die Begleitumstände des Hinspiels sorgen dafür, dass die Babelsberger Mannschaft mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nach Sachsen reist. Es gilt, diese Energie in Zählbares umzumünzen und zu beweisen, dass der Frost die spielerische Qualität nicht dauerhaft einfrieren konnte.