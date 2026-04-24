Babelsberger Stadtderby: Vorentscheidung an der Tabellenspitze?

In der Landesklasse West steht am kommenden Samstag der 23. Spieltag auf dem Programm. Die sportliche Ausgangslage ist geprägt von einem engen Rennen um den Aufstieg, in dem die drei Erstplatzierten nur durch fünf Punkte getrennt sind, sowie einem harten Ringen um den Klassenerhalt im unteren Tabellendrittel. Vor allem das interne Stadtduell in Babelsberg rückt an diesem Wochenende in den Fokus der sportlichen Aufmerksamkeit.
Der Tabellenzehnte aus Perleberg (24 Punkte) empfängt den Tabellenvierten aus Schenkenberg (39 Punkte). Während die Gastgeber versuchen, ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge stabil zu halten, möchte Schenkenberg den Anschluss an das Führungstrio wahren. Dass die Rollenverteilung nicht zwangsläufig eindeutig ist, zeigte das Hinspiel, welches mit einem 1:1-Unentschieden endete.
In Wittstock trifft der Tabellenvorletzte (18 Punkte) auf den direkten Verfolger des Spitzenreiters. Die Gäste aus Brieselang belegen mit 45 Punkten den zweiten Rang und stellen mit 61 Toren eine der effektivsten Offensivreihen der Liga. Wittstock benötigt im Kampf gegen den Abstieg dringend Zählbares, sieht sich jedoch mit der Erinnerung an das deutliche 0:5 aus dem Hinspiel konfrontiert.
Der VfL Nauen rangiert mit 44 Punkten auf dem dritten Platz und liegt damit nur einen Zähler hinter dem Relegationsplatz. Gegner ist der Pritzwalker FHV, der mit 28 Punkten den neunten Platz belegt. Nauen geht favorisiert in die Begegnung, zumal man bereits das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison souverän mit 4:0 für sich entscheiden konnte.
Ein direktes Duell im Tabellenkeller findet in Saarmund statt. Der Zwölfte trifft auf den Dreizehnten, wobei beide Mannschaften lediglich durch einen Punkt getrennt sind (22 zu 21 Punkte). Angesichts der Tabellensituation ist für beide Teams ein Sieg von großer Bedeutung, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit 1:1.
Das Babelsberger Stadtderby bietet eine besondere Konstellation: Die Reserve von Babelsberg 03 (Platz 14, 19 Punkte) kämpft um den Klassenerhalt, während der FSV 74 mit 49 Punkten die Tabelle anführt. Der Spitzenreiter wird jedoch gewarnt sein, da das Hinspiel überraschend mit 3:2 an die Reserve des Stadtrivalen ging. Für den FSV 74 geht es nun um die Revanche und die Absicherung der Tabellenführung.
Der Tabellenfünfte aus Pankow (38 Punkte) empfängt Blau-Gelb Falkensee (23 Punkte, Platz 11). Nach dem Abrutschen aus den Top 4 benötigt Pankow einen Erfolg, um im oberen Tabellendrittel präsent zu bleiben. Falkensee hingegen versucht, weitere Punkte für den vorzeitigen Klassenerhalt zu sammeln. Das Hinspiel gewannen die Pankower deutlich mit 4:1.
In Golm begegnen sich zwei direkte Tabellennachbarn auf Augenhöhe. Sowohl die Gastgeber als auch Veritas Wittenberge/Breese weisen 33 Punkte auf und belegen die Plätze sieben und acht. Es ist ein Duell um die Positionierung im gesicherten Mittelfeld. Bereits das Hinspiel verlief ausgeglichen und endete torlos mit 0:0.
Das Tabellenschlusslicht aus Premnitz (11 Punkte) empfängt den Tabellensechsten aus Brandenburg (35 Punkte). Für Premnitz wird die Lage im Hinblick auf den Klassenerhalt zunehmend schwieriger, während Brandenburg seine Position festigen möchte. Das Hinspiel war mit einem 5:2-Erfolg für die Borussia eine klare Angelegenheit. Premnitz steht unter Zugzwang, die defensiven Lücken aus dem ersten Aufeinandertreffen zu schließen.
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