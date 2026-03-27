Babelsberger Schützenfest: Chemie Leipzig geht im KarLi unter

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Abend ein Nachholspiel ausgetragen, das die Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion in ein Wechselbad der Gefühle stürzte. Während die Hausherren eine beeindruckende Offensiv-Gala ablieferten und jeden Treffer leidenschaftlich feierten, erlebten die Gäste eine bittere Demontage.
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Der SV Babelsberg 03 feierte einen hochemotionalen Heimsieg gegen eine völlig überforderte BSG Chemie Leipzig. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach die Spielfreude der Babelsberger in der zweiten Hälfte wie ein Dammbruch über die Gäste herein. Den Torreigen eröffnete Maurice Covic in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nur zehn Minuten später, in der 62. Minute, erhöhte George Didoss auf 2:0. Derselbe Spieler war es auch, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:0 für die endgültige Vorentscheidung sorgte.
Die Leipziger Defensive fand in dieser Phase keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Darijan Silic schraubte das Ergebnis in der 78. Minute auf 4:0 hoch. In der Schlussphase wurde es für die Leipziger noch schmerzhafter: Zunächst scheiterte Janik Mäder in der 83. Minute mit einem Foulelfmeter und vergab damit die Chance auf den Ehrentreffer. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte schließlich Jannis Lang, der in der 88. Minute das Tor zum 5:0-Endstand markierte.
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BFC Preussen musste sich am Wochenende beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg II mit einem Punkt begnügen. Nach der Führung durch Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle in der 30. Minute reichte es nicht zum Sieg, weil der Ausgleich in der zweiten Hälfte fiel. Mit 31 Punkten bleibt Preussen auf Rang zehn und damit in einer Zone, in der nach oben noch etwas möglich scheint, in der aber jeder verschenkte Sieg spürbar schmerzt.
Der FSV 63 Luckenwalde kommt mit deutlich mehr Schwung. Am Wochenende unterlag die Mannschaft zwar bei BSG Chemie Leipzig mit 0:1, doch unter der Woche folgte die starke Antwort: 0:1 bei BFC Dynamo, entschieden durch das Tor von Simon Gollnack in der 21. Minute. Damit kletterte Luckenwalde auf 35 Punkte und hat nun die Chance, sich im oberen Mittelfeld weiter festzusetzen. Dieses Nachholspiel ist deshalb für beide Seiten wichtig. Preussen könnte mit einem Heimsieg wieder enger an Luckenwalde heranrücken. Luckenwalde wiederum kann sich mit einem weiteren Erfolg von einem direkten Konkurrenten absetzen und die eigene stabile Entwicklung untermauern.
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