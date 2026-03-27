Babelsberger Schützenfest: Chemie Leipzig geht im KarLi unter

Der SV Babelsberg 03 feierte einen hochemotionalen Heimsieg gegen eine völlig überforderte BSG Chemie Leipzig. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach die Spielfreude der Babelsberger in der zweiten Hälfte wie ein Dammbruch über die Gäste herein. Den Torreigen eröffnete Maurice Covic in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nur zehn Minuten später, in der 62. Minute, erhöhte George Didoss auf 2:0. Derselbe Spieler war es auch, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:0 für die endgültige Vorentscheidung sorgte.

Die Leipziger Defensive fand in dieser Phase keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Darijan Silic schraubte das Ergebnis in der 78. Minute auf 4:0 hoch. In der Schlussphase wurde es für die Leipziger noch schmerzhafter: Zunächst scheiterte Janik Mäder in der 83. Minute mit einem Foulelfmeter und vergab damit die Chance auf den Ehrentreffer. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte schließlich Jannis Lang, der in der 88. Minute das Tor zum 5:0-Endstand markierte.