Babelsberg vor der schweren Prüfung: Lok Leipzig zu Gast im KarLi

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Für den SV Babelsberg 03 steht am Samstag ein echtes Kräftemessen in der Regionalliga Nordost bevor. Gegen den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig will die Mannschaft von Trainer Johannes Paul Lau im Karl-Liebknecht-Stadion überraschen, auch wenn die Rollen vor dem Duell des 27. Spieltages klar verteilt sind.

Abstiegskampf trifft auf pure Dominanz

Die sportliche Ausgangslage in der Regionalliga Nordost könnte vor dem 27. Spieltag kaum gegensätzlicher sein. Der SV Babelsberg 03 steckt mit lediglich 24 Punkten aus 23 absolvierten Partien als Tabellenvierzehnter mitten im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Johannes Paul Lau benötigt dringend Zählbares, um den Anschluss an das sichere Mittelfeld nicht zu verlieren.

Auf der anderen Seite reist der 1. FC Lokomotive Leipzig mit stolzen 58 Punkten aus 25 Spielen als unangefochtener Tabellenführer an. Die Gäste stellen mit einem Torverhältnis von 53:19 nicht nur die gefährlichste Offensive, sondern auch die stabilste Defensive der Liga. Bitterer Punktverlust und Leipziger Machtdemonstration

Wie nah Hoffnung und Enttäuschung beieinanderliegen, erlebten die Hausherren am vergangenen Wochenende. Bei der VSG Altglienicke gingen die Babelsberger durch einen frühen Treffer von Jeremy Postelt in der 19. Minute in Führung und schnupperten am Befreiungsschlag. Doch ein später Gegentreffer von Sydney Mohamed Sylla in der 82. Minute besiegelte das 1:1-Unentschieden und entriss dem Team den so wichtigen Auswärtssieg.