Babelsberg verliert turbulent gegen Meuselwitz – Bitteres Jahresende

Am heutigen Freitagabend empfing der SV Babelsberg 03 im Rahmen des 19. Spieltages der Regionalliga Nordost den ZFC Meuselwitz. Vor 1880 Zuschauern entwickelte sich ein emotional aufwühlendes Spiel, das für Babelsberg trotz kämpferischer Leistung mit einem 2:3 endete – dem letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2025.

Didoss trifft zum 1:0 – Babelsberg belohnt sich

Der starke Beginn wurde in der 20. Minute belohnt. George Didoss erzielte das 1:0, ein Moment, der die Energie im Karl-Liebknecht-Stadion deutlich ansteigen ließ. Babelsberg schien die Partie zu kontrollieren.

Doch nur elf Minuten später schlug Meuselwitz zurück. Cemal Kaymaz traf in der 31. Minute zum 1:1. Der Ausgleich unterbrach den Babelsberger Rhythmus, doch das Team blieb im Spiel – getragen vom Willen, das letzte Heimspiel des Jahres positiv zu gestalten.

Früher Rückschlag nach der Pause

Zur zweiten Halbzeit ersetzte Trainer Ronny Ermel Leon Bürger und Linus Queißer durch Darijan Silic und Samir Werbelow. Doch der Neustart geriet ins Stocken: Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn traf Hendrik Wurr in der 47. Minute zum 1:2.

Babelsberg musste sich neu sortieren. In der 62. Minute kam Luca Dahlke für Jannis Lang, um Impulse zu setzen. Die Mannschaft kämpfte sich nun emotional zurück in die Partie.

Postelt bringt Babelsberg zurück

In der 70. Minute folgte der vielumjubelte Ausgleich. Jeremy Postelt traf zum 2:2, ein Treffer, der Babelsberg wieder Auftrieb gab. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, beide Teams suchten den entscheidenden Moment.

Der bittere Stich – Meuselwitz trifft spät

Der Wendepunkt kam in der 76. Minute. Der eingewechselte Luis Fischer erzielte das 2:3 für Meuselwitz. Babelsberg versuchte in der Schlussphase, erneut zurückzukommen. Doch trotz aller Bemühungen fiel der erneute Ausgleich nicht mehr.

Ernüchterung und Kampfgeist

Der SV Babelsberg 03 beendet das Jahr 2025 mit einem emotional schweren Abend. Die Mannschaft zeigte Moral, drehte Rückschläge in Energie um und erzielte zwei Tore – doch die defensive Anfälligkeit in entscheidenden Momenten kostete den möglichen Punktgewinn.

Blick auf die Tabelle

Nach 19 Spielen stehen 20 Punkte und ein Torverhältnis von 28:33. Babelsberg ist Tabellenzwölfter, knapp vor dem ZFC Meuselwitz, der sich mit dem Sieg auf 19 Punkte heranschiebt.